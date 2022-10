CIAK, MI GIRA – “TICKET TO PARADISE”, COMMEDIA PER VECCHIE COPPIE BRONTOLONE CON CLOONEY & ROBERTS, È SALITO ED E’ PRIMO CON 270 MILA EURO. SECONDO L’HORROR “SMILE”, CHE HA SUPERATO GLI ITALIANI “SICCITÀ” E “DANTE” – AL DECIMO POSTO TROVIAMO CIÒ CHE RESTA DELLA COMMEDIA ITALIANA PIÙ RECENTE, “QUASI ORFANI”, CON RICCARDO SCAMARCIO. TRA QUANTI GIORNI LO TROVEREMO IN STREAMING? ORA, È VERO CHE LE SALE SONO MEZZE VUOTE, MA DOVETE SPIEGARMI PERCHÉ PROIEZIONI PIÙ SPECIALISTICHE SONO PIENE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Incassi? Come era prevedibile “Ticket to Paradise” con George Clooney e Julia Roberts, commedia per vecchie coppie brontolone, è salito su nella classifica nella giornata di sabato. E’ primo con 270 mila euro e 37.431 spettatori e un totale di 515 mila euro.

L’horror giovanile “Smile” di Parker Finn ha superato i film italiani, “Dante” e “Siccità”, e è finalmente secondo con 129 mila euro, 16.945 spettatori, e un totale di 691 mila euro. Segno che il pubblico più giovane ha capito un filo in ritardo quale fosse il film giusto.

“Siccità” di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Valerio Mastandrea e Tommaso Ragno che fa l’attore cane diventato influencer è terzo con 128 mila euro e un totale di 1 milione di euro finalmente raggiunto.

“Dante” di Pupi Avati con Sergio Castellitto che fa Boccacio è quarto con 107 mila euro, 16.291 spettatori, e 774 mila euro totali. Seguono “Avatar” di James Cameron con 95 mila euro e un totale di 2, 8 milioni, “Dragon Ball Super Super Hero” con 85 mila euro e un totale di 1, 1, “Don’t Worry, Darling” di Olivia Wilde con 63 mila euro e un totale di 1, 8 milioni.

Ottavo il film-caso del momento, commedia cino-americana sul multiverso, “Everything Everywhere All at Once”, girato da due maestri del videoclip, i Daniels, cioè Dan Kwang e Daniel Scheinert, con 61 mila euro, 8714 spettatori, e un totale di 129 mila euro.

Al decimo posto con 54 mila euro troviamo ciò che resta della commedia italiana più recente, “Quasi orfano” di Umberto Carteni con Riccardo Scamarcio, Antonio Gerardi e Adriano Pappalardo. Tra quanti giorni lo troveremo in streaming? Ora, è vero che le sale sono mezze vuote, ma dovete spiegarmi perché, invece, certe proiezioni più specialistiche per un pubblico più acculturato sono piene.

Ieri al Macro di Roma, grazie al direttore del museo Luca Lo Pinto, la saletta cinematografica era piena, con 90 persone tutte ben più giovani di me, per vedere la proiezione in 16mm (avete capito bene) di quattro vecchi filmati anni ’60 di un piccolo maestro dell’underground romana, Alfredo Leonardi, che mostravano l’ambiente artistico della Roma del tempo, Pino Pascali, Gianni Kounellis, Pierre Clementi, Sylvano Bussotti che baciava il fidanzato, ma anche Julian Beck e Judith Malina del Living Theatre che allestivano due lavori teatrali in Italia, un opera musicale di Giuseppe Chiari.

Pensavo che fosse del tutto vuoto. Ma credo che se costruisce un evento di questo tipo, oggi, hai molto più pubblico di quello che avresti avuto dieci o venti anni fa. E il pubblico, soprattutto quello più giovane, si muove soprattutto per eventi. E evitando le sole più o meno annunciate.

In America, alla faccia dei nuovi film in uscita, “Smile”, che da noi inizia ora a muoversi meglio, era ancora primo nella giornata di venerdì con 5, 3 milioni di dollari, 3.569 sale, un totale americano di 37 milioni e un totale globale di 52 milioni di dollari (su 30 milioni di budget…).

Secondo posto al suo esordio in sala per il film tratto da un libro per l’infanzia americano con un bambino arrivato da poco a New York che lega con un coccodrilla gigante e canterino, “Lyle, Lyle, Crocodile” di Will Speck e Josg Gordon con Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, con 3, 5 milioni di dollari con 4350 sale. Terzo posto per il massacratissimo dalla critica “Amsterdam”, thriller-mistery ambientato negli anni’30 diretto da David O. Russell con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chis Rock, Zoe Saldana e Anya Taylor Joy, solo 2, 8 milioni di dollari. Vedo che “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett ha fatto una sua uscita limitata in 4 sale con 64 mila euro di incasso.

