Marco Giusti per Dagospia

Niente. Il povero “Transformers – Il risveglio”, che poi il titolo originale sarebbe un più aggressivo Il risveglio della Bestia, giocattolone per ragazzini sotto i dieci anni prodotto da Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, diretto da Steven Caple Jr, scritto da ben cinque sceneggiatori (uno in più rispetto ai quattro del Sol dell’avvenire) con Anthony Ramos e Dominique Fishback, si accoda dietro i due colossi della Disney e della Sony, cioè “La sirenetta” e “Spider-Man Across the Spider-Verse” con un modesto esordio in sala da 199 mila euro, 27 mila spettatori di un mercoledì, almeno a Roma, particolarmente caldo.

Ma in Francia, ad esempio, dove era uscito martedì, ha ottenuto lo stesso risultato. Un terzo posto. In effetti portare i ragazzini (maschi) a vedere Transformers in mezzo a un mare di pop corn non è il massimo della vita di mercoledì pomeriggio. Ma le scuole finiscono l’8 giugno, cioè oggi, e quindi ci aspettiamo risultati diversi in questo weekend. “La sirenetta” quindi vince di nuovo, ma ieri proprio di un soffio, 222 mila euro contro 220 mila euro, 35 mila spettatori contro 33 mila, un totale di 9, 2 milioni contro 3 milioni, rispetto a “Spider-Man Across the Spider-Verse”, che per noi italiani è decisamente troppo sperimentale.

Segue il coattissimo “Fast X” di Louis Leterrier con 53 mila euro, 7.791 spettatori e un totale di 11, 1 milioni di euro. Marco Bellocchio e il suo “Rapito” finiscono al quinto posto con 36 mila euro, 6,603 spettatori e un totale faticoso di 1,1 milioni di euro. Meglio dell’horror “The Boogey Man”, sesto con 29 mila euro, 4.458 spettatori e un totale di 459 mila euro.

“Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti resiste al nono posto con 3,522 euro di incasso, 662 spettatori e 3, 8 milioni di incasso totale.

