CIAK, MI GIRA – AGLI OSCAR EUROPEI "EFA" VINCE TUTTO O QUASI “TRIANGLE OF SADNESS” DI RUBEN OSTLUND, GIÀ PALMA D’ORO A CANNES. "IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE” VINCE SOLO IL PREMIO PER LA MIGLIOR ATTRICE, VICKY KRIEPS. CI STA. MA IL FILM È NOIOSO CON LA SISSI QUARANTENNE CHE SI ANNOIA E VUOLE SCOPÀ E SI TIRA STO CORSETTO. E TIRA! – IL PREMIO PER "ESTERNO NOTTE" DI BELLOCCHIO - GLI INCASSI DI IERI: "IL GATTO CON GLI STIVALI 2" HA INCASSATO PARECCHIO...

Marco Giusti per Dagospia

triangle of sadness 9

Mentre tutto il pubblico italiano, e credo tutto quello europeo, si stava guardando partitone dei Mondiali in tv come Inghilterra – Francia e Marocco – Portogallo e i bambini più piccoli e più fortunati erano andati a vedere “Il gatto con gli stivali 2”, che infatti ieri ha incassato parecchio, 360 mila euro, 105 spettatori a sala, erano 500, un totale di 1 milione e mezzo, alla faccia di “Vicini di casa” con Claudio Bisio perso nel décolleté di Valentina Lodovini, 160 mila euro, 47 spettatori a sala, un totale di 1,1 milioni, agli EFA, gli Oscar europei venivano premiati i migliori film dell’anno.

triangle of sadness 8

Vince tutto o quasi “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund,già Palma d’Oro a Cannes, e agli EFA miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attore, Zlatko Buric. Lo trovate ancora in sala e mi sembra giusto recuperarlo. “Corsage”/”Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer, che ieri in Italia era nono con 50 mila euro di incasso, 33 spettatori a sala per un totale di 146 mila euro, vince solo il premio per la miglior attrice, Vicky Krieps. Ci sta.

Ma il film è un filo noioso e credo che anche il pubblico delle signore dell’Eden di Prati, diciamo al minimo sessantenni, non ne potessero più dei mal di pancia della Sissi quarantenne che si annoia e vuole dimagrire e vuole scopà e si tira sto corsetto. E tira! Miglior commedia europea agli EFA è risultata “Il capo perfetto” dello spagnolo Fernando Leon de Aranoa con Javier Bardem. Lo trovate in streaming. Gran bel film. Poi capite perché i produttori italiani puntano ai remake delle commedie spagnole, migliori delle nostre.

triangle of sadness 6

Agli EFA gli italiani sono stati premiati per lo “storytelling innovativo” di “Esterno notte” di Marco Bellocchio, lo trovate in streaming, per il sonoro di “Il buco” di Michelangelo Frammartino e, come film rivelazione, per “Piccolo corpo” di Laura Samani, che andrebbe visto e non so dove farvelo trovare.

Come andrebbe visto “No Dogs or Italians Allowed”, gran bel film di animazione di Alain Ughetto appena passato al Torino Film Festival e premiato come miglior film animato europeo. Non vedo premi per il pur potente “Saint Omer” di Alice Diop, appena uscita da noi, 21° posto 9 mila euro di incasso ieri, lo trovate in 70 sale, che sfiderà “Triangle of Sadness” anche agli Oscar e ha forse più possibilità lì che in Europa.

bellocchio efa

Nessun premio per il pur nominato Pier Francesco Favino per “Nostalgia” di Mario Martone, altro film in corsa per gli Oscar, che trovate su Amazon prime. Non aveva nessuna nomination, forse perché ritenuto americano, “Bones and All” di Luca Guadagnino, che ieri è sceso all’11° posto con 38 mila euro e un totale di 1,2 milioni. Speriamo in qualche nominations. Ormai la stagione dei premi è iniziata.

samani efa BELLOCCHIO ESTERNO NOTTE

triangle of sadness 9