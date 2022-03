CIAK, MI GIRA – QUALCUNO VA ANCORA AL CINEMA? IERI MI SEMBRA DI SÌ, VISTO CHE “THE BATMAN” INCASSA DISCRETAMENTE, 232 MILA EURO CON 30.779 SPETTATORI PER UN TOTALE DI BEN 9 MILIONI DI EURO, MENTRE L’INSEGUITORE “CORRO DA TE” DI RICCARDO MILANI CON FAVINO-LEONE, UN FILO MENO, 217 MILA EURO, MA HA PIÙ SPETTATORI, CIOÈ 31.910 - SALE DI UN POSTO, QUINDI OTTAVO, “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO” CON PESCE E ROJA COME BUD&TERENCE: 28 MILA EURO E 4.096 SPETTATORI SPARSI IN 186 SALE, AHI, PER UN TOTALE DI 58 MILA EURO. MAGARI SE LO COMPRA SUBITO SKY O NETFLIX… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Qualcuno va ancora al cinema? Ieri mi sembra di sì, visto che “The Batman” con Robert Pattinson e Zoe Kravitz incassa discretamente, 232 mila euro con 30.779 spettatori per un totale di ben 9 milioni di euro, mentre l’inseguitore “Corro da te” di Riccardo Milani con Favino-Leone, incassa un filo meno, 217 mila euro, ma ha più spettatori, cioè 31.910 per un totale di 1,2 milioni di euro.

Terzo posto per il super-discusso, negli ambienti cinefili, “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson con 112 mila euro per un totale di 806 mila euro, mentre al quarto posto trovate “Spencer” di Pablo Larrain con Kristen Stewart che interpreta per noi spettatori i dolori di Lady Diana.

Cosa troverà il pubblico nei mal di pancia delle principesse tristi devo ancora capirlo…

Quinto posto per l’ottimo, a sentire i critici americani, “Ambulance” superthriller di Michael Bay con Jake Gyllenhall e Yahya Abdul-Mateen II per le strade di Los Angeles, 81 mila euro per un totale 149 mila euro.

Sale di un posto, quindi ottavo, il remake/reboot “Altrimenti ci arrabbiamo” con Edoardo Pesce e Alessandro Roja come Bud&Terence con 28 mila euro e 4.096 spettatori sparsi in 186 sale, ahi, per un totale di 58 mila euro. Magari se lo compra subito Sky o Netflix…

In America, nella giornata di venerdì, si segnala la caduta di “The Batman” al secondo posto.

Vince la giornata e, con tutta probabilità vincerà anche il weekend, l’onesto avventuroso, anche piaciucchiato dai critici “The Lost City” scritto e diretto dai fratelli Adam e Aaron Nee” con Channing Tatum, Sandra Bullock, e Daniel Radcliffe con 11 milioni di dollari.

“The Batman” è secondo con 5, 5 milioni di dollari per un totale nazionale di 316 milioni di dollari e uno globale 617.

Terzo posto per la new entry “RRR”, biopic kolossal indiano diretto da SSRajamouli su due eroi rivoluzionari nazionali, 5,4 milioni di dollari.

Il budget del film è di 72 milioni di dollari e ne ha ripresi più della metà solo nel primo giorno di programmazione in tutto il mondo.

Tra le new entries segnalo anche al decimo posto in classifica “Infinite Storm” avventure tra i monti nella tempesta di Naomi Watts con la regia di Malgorzata Szumowska con 262 mila dollari e “Everything Everywhere All at Once” scatenato e folle fantascientifico diretto dai Daniels, cioè Daniel Kwan e Daniel Scheinert con le strepitose Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis protagoniste, Stephanie Hsu e il non scordato Ke Huy Quan, piaciuto moltissimo ai critici americani che lo hanno descritto come “una battaglia fantasy kaleidoscopica tra spazio, tempo, generi e emozioni” con 203 mila dollari.

