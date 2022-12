CIAK, MI GIRA – UN’ALTRA GIORNATA DI SALE VUOTE E POCHE SORPRESE. PRIMO POSTO AL BOTTEGHINO PER “VICINI DI CASA”, CON CLAUDIO BISIO E VITTORIA PUCCINI CHE INVITANO LA COPPIA DI VICINI, VINICIO MARCHIONI E VALENTINA LODOVINI, E SCOPRONO CHE SONO SCAMBISTI – SECONDO POSTO PER L’ANIME “ONE PIECE FILM RED” DI GORO TANIGUCHI, TERZO POSTO PER “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”, ORMAI IN FASE CALANTE. QUARTO “BONES AND ALL” DI LUCA GUADAGNINO COI SUOI AMANTI CANNIBALI… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

vicini di casa

Un’altra giornata di “nuddu miscatu cu nnenti” si direbbe in un film siciliano. Cioè di sale vuote e poche sorprese, malgrado le tante uscite di film nuovi in gran parte arrivati da festival importanti. Vabbè: Primo posto con 71 mila euro per “Vicini di casa” di Paolo Costella con Claudio Bisio e Vittoria Puccini che invitano la coppia di vicini Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini e scoprono che sono scambisti. Però… Gli spettatori sono 10.738 chiusi nella bellezza di 414 sale, cioè 25 a sala, per un totale di due giorni di 107 mila euro.

Secondo posto per l’anime “One Piece Film Red” di Goro Taniguchi con 64 mila euro, 8.934 spettatori in 301 sale, 29 a sala, per un totale di 547 mila euro. Terzo posto per il potente “Black Panther: Wakanda Forever” ormai in fase calante, 49 mila euro, 6.917 spettatori in 219 sale, 31 a sala, per un totale di 7, 7y milioni di euro.

bones and all

Al quarto posto è sceso “Bones and All” di Luca Guadagnino coi suoi amanti cannibali, Taylor Russell e Timothée Chalamet, 46 mila euro, 6.572 spettatori in 318 sale, 20 a sala, per un totale di 846 mila euro. A livello globale ha incassato 6,9 milioni di dollari. Vediamo questo weekend come funziona.

Quinto posto per “The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes cuoco con qualche problemino, 43 mila euro, 6.079 spettatori in 188 sale, 32 a sala, per un totale di 1, 4 milioni di euro. Sesto e settimo posto per “Gli occhi del diavolo”, 34 mila euro e un totale di 472 mila euro, e “Una notte violenta” con 32 mila euro, 4.545 spettatori in 219 sale, un totale di 49 mila euro. “Strange World” della Disney che domani, forse, riempirà le sale di bambini (ho detto forse…) è all’ottavo posto con 29 mila euro, 5.045 spettatori in 316 sale, 15 a sala, con un totale di 755 mila euro.

ralph fiennes anya taylor joy the menu

Nono posto, e non riesce a salire, per la commedia francese “Riunione di famiglia” con Christian Clavier, 21 mila euro, 3.465 spettatori in 291 sale, 11 a sala (ahi!) un totale di 33 mila euro. In tutto questo “La stranezza” di Roberto Andò con Ficarra-Servillo-Picone, ieri a 21 mila euro, arriva a un totale di 5 milioni 79 mila euro.

14° posto per “Forever Young – Les amandiers” di Valeria Bruni Tedeschi, 10 mila euro, 1690 spettatori in 48 sale, 15° posto per “The Woman King” con Viola Davis, che io pensavo potesse andare benissimo (e invece…), 8 mila euro, 1281 spettatori in 66 sale, addirittura 20° posto per “Orlando” di Daniele Vicari con Michele Placido, 5 mila euro, 1.598 spettatori in 60 sale.

“Monica” di Andrea Pallaoro, uno dei quattro film italiani presentati in concorso a Venezia, è addirittura 25° con 2.636 euro di incasso e 433 spettatori in 23 sale. Boh!

