CIAK, MI GIRA – AL TERZO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE ITALIANO, IL GIOCATTOLONE “JURASSIC WORLD – IL DOMINIO” RECUPERA UN PO’. IL TOTALE GLOBALE È ARRIVATO GIÀ A 26 MILIONI DI DOLLARI, ANCHE SE HA AVUTO NON POCHE FLESSIONI – SECONDO “TOP-GUN MAVERICK”, REGGE BENE AL TERZO POSTO “NOSTALGIA” DI MARTONE. PERCHÉ ABBIA COSÌ TANTE SALE (424) È UN MISTERO, MA È IL SOLO FILM ITALIANO CHE GLI ESERCENTI VOGLIANO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

chris pratt jurassic world – il dominio

Al suo terzo giorno di programmazione italiano, il giocattolone “Jurassic World – Il dominio”, recupera un po’ rispetto al giorno prima, e arriva a 705 mila euro con 92.935 spettatori in 468 sale con un totale di 2,4 milioni di euro.

TOP GUN MAVERICK

Nei quindici paesi dove è stato programmato, in America arriverà solo il 10, è arrivato già a 26 milioni di dollari e dovrebbe chiudere questa settimana a 50 milioni di dollari, anche se ha avuto non poche flessioni, malgrado una grande partenza in Corea del Sud.

PIERFRANCESCO FAVINO IN NOSTALGIA DI MARIO MARTONE

Secondo è “Top Gun: Maverick” con 482 mila euro, 61.686 spettatori in 529 sale per un totale di 6, 5 milioni di euro.

Regge bene al terzo posto, pur se parecchio distanziato, “Nostalgia” di Mario Martone con 78 mila euro, 11.447 spettatori in ben 424 sale per un totale di 839 mila euro. Perché abbia così tante sale rimane un mistero, ma è forse il solo film italiano che gli esercenti vogliano.

doctor strange nel multiverso della follia 1

Seguono “Doctor Strange nel Multiverso della follia” con 54 mila euro, 233 sale, con un totale di 13, 4 milioni di euro, e “Esterno notte” di Marco Bellocchio con l’Aldo Moro di Fabrizio Gifuni nascosto in chissà quale multiverso con 12 mila euro, 140 sale, e un totale di 443 mila euro. “Marcel!” di Jasmine Trinca è undicesimo con 4.825 euro, 722 spettatori, 44 sale, per un totale di 17 mila euro.

BELLOCCHIO ESTERNO NOTTE

In America “Top Gun: Maverick” viaggiava venerdì con 25 milioni di dollari di incasso, un totale di 230 milioni di dollari e un globale di 434 milioni, il quarto posto negli incassi globali, dietro gli 885 milioni di “Doctor Strange 2”, i 770 milioni di “The Batman” e i 626 milioni del cinese “Water Gate Bridge”.

rrr

Nella classifica dei più visti in tutto il mondo vedo che il campione indiano “RRR”, che trovate su Amazon prime, una vera delizia musical+action, è 15° con 99 milioni di dollari, mentre il curioso indie “Everything Everywhere All at Once”, che vedrete a settembre in Italia grazie a I Wonder, è 19° con 76 milioni e “The Northman” 21° a 67 milioni.

belli ciao

Tra i primi film italiani in classifica, visto che non può essere calcolato l’incasso di “E’ stata la mano di Dio” perché Netflix non vuole, troviamo al 110° posto “Belli ciao” con 3,4 milioni di dollari e al 137° “Corro da te” con 2, 5. Mezzo disastro, invece, per “Crimes of the Future” di David Cronenberg in America, partito con 490 mila dollari in 773 sale all’ottavo posto.

tommaso ragno in nostalgia di mario martone mario martone sul set di nostalgia jeff goldblum, sam neill laura dern jurassic world il dominio