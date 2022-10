CIAK, MI GIRA – TRAINATO DAGLI SPETTATORI OVER 60 DI SINISTRA DI ROMA PRATI-PINCIANO-PARIOLI, “IL COLIBRÌ” DI FRANCESCA ARCHIBUGI AL SUO SECONDO GIORNO IN SALA SUPERA CON 344 MILA EURO (NON MALE, DAI…), IL PUR FORTE “HALLOWEEN ENDS”. MAGARI “IL COLIBRÌ” RIUSCIRÀ A RAGGIUNGERE ANCHE LA CIFRA DI 2 MILIONI TOTALI CHE A TANTO CINEMA ITALIANO, DA “SICCITÀ” DI PAOLO VIRZÌ, SEMBRA PRATICAMENTE VIETATO ARRIVARE…

Marco Giusti per Dagospia

il colibri film

Alla faccia della mia inutile ironia sugli spettatori over 60 di sinistra di Roma Prati-Pinciano-Parioli, “Il colibrì” di Francesca Archibugi, forte di un cast che unisce due star come Favino e Moretti oltre a Francesca Archibugi e Sandro Veronesi, forte comunque di ben due bollini da Festival, tra Toronto e Roma, per non parlare della presentazione al Nuovo Sacher, al suo secondo giorno in sala supera con 344 mila euro (non male, dai…), 49 mila spettatori in 437 sale, cioè 114 spettatori a sala, con un totale di 479 mila euro, il pur forte “Halloween Ends”, terzo e finale appuntamento col mondo di “Halloween” rivisto da David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, che si deve accontentare del secondo posto con 263 mila euro, 34 mila spettatori in 288 sale, 118 a sala, con un totale di 536 mila euro.

nanni moretti pierfrancesco favino il colibri

E’ una bella soddisfazione, visto che “Halloween Ends” ha esordito venerdì in America, 3800 sale, con un incasso di 20 milioni di dollari in un solo giorno. Anche se limitate, sono belle soddisfazioni, e magari “Il colibrì” riuscirà a raggiungere anche la cifra di 2 milioni totali che a tanto cinema italiano, da “Siccità” di Paolo Virzì, ieri 7° con 58 mila euro e un totale di 1,3 milioni a “Dante” di Pupi Avati, ieri 9° con 49 mila euro e un totale di 1,1, sembra praticamente vietato arrivare. Terzo posto per “Ticket to Paradise” con la coppia stagionatella George Clooney e Julia Roberts, con 219 mila mila euro, 30 mila spettatori e un totale di 1, 4 milioni.

il colibri 1

Quarto posto per l’horror “Smile” con 102 mila euro e un totale di 1 milione, un film che a sorpresa in tutto il mondo è arrivato a un incasso di 109 milioni di dollari. “Il ragazzo e la tigre” di Brando Quilici presentato da poco a Roma nella rassegna collaterale “Alice nella Città”, è quinto con 99 mila euro e un totale di 128 mila euro. Tra le nuove uscite segnalo solo “Broker” di Hirokazu Kore-Eda, 11° con 27 mila euro e “Amanda” di Caterina Cavalli con Benedetta Porcaroli, 15° con 10 mila euro.

