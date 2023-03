CIAK, MI GIRA – IL VECCHIO CLASSICO “FRANKENSTEIN JUNIOR” CONTINUA A CRESCERE: IERI ERA PRIMO CON 136 MILA EURO E 17.829 SPETTATORI. MA CRESCE ANCHE “THE WHALE”, SECONDO – OGGI ESCONO PARECCHI NUOVI FILM CHE MOVIMENTERANNO UNA TOP TEN MISERELLA: IL POTENTE “CREED III” DI E CON MICHAEL B. JORDAN, “MIXED BY ERRY” DI SYDNEY SIBILIA, SUL RE DELLE MUSICASSETTE CONTRAFFATTE DEGLI ANNI ’80, E IL CULTISSIMO “L’UOMO CHE DISEGNÒ DIO” DI FRANCO NERO, CON UN REDIVIVO KEVIN SPACEY – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

teri garr con gene wilder e marty feldman in frankenstein junior

In una giornata un po’ più ricca del solito, con un incasso totale di 627 mila euro, il vecchio classico “Frankenstein Junior” di Mel Brooks continua a crescere come evento, ieri era primo con 136 mila euro, 17.829 spettatori e un totale di 347 mila euro, ma cresce anche “The Whale” di Darren Aranofsky con Brendan Fraser, ieri con 105 mila euro, ma con più spettatori, 18.215 , e un totale di 914 mila euro, dimostrando che il film è davvero piaciuto al nostro pubblico.

the whale brendan fraser 2

Al terzo posto troviamo l’ormai bollito “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” di Peyton Reed, 73 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 5, 1 milioni, seguito da “Tramite amicizia” di Alessandro Siani, 45 mila euro, 7.889 spettatori e un totale di 2, 4 milioni. Quinto posto per l’unico cartone animato rimasto, “Mummie – A spasso nel tempo”, 31 mila euro, 5.727 spettatori e un totale di 897 mila euro.

“Laggiu qualcuno mi ama”, il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi è sesto con 27.590 euro, un totale 360 mila euro, precedendo di poco la commedia con Tom Hanks “Non così vicino”, 27.347 euro e un totale di 1 milione, e “Romantiche” di Pilar Fogliati, fermo all’ottavo posto, con 27.241 euro, 4.716 spettatori e un totale di 333 mila euro.

creed III di e con Michael B. Jordan - locandina

Ma oggi escono parecchi nuovi film che, se non vi riporteranno in massa al cinema, almeno movimenteranno un po’ la classifica della top ten alquanto miserella. Esce il potente “Creed III” di e con Michael B. Jordan, che sulle orme di Sylvester Stallone e del suo Rocky, si gira da solo il suo film e affronta un altro campione nero, Jonathan Majors, il cattivo di “Ant-Man3”. Ha ottime critiche e due star di peso. Con loro ci sono anche Tessa Thompson e Florian Munteanu come Victor Drago. Stallone produce.

Esce il nuovo film di Sam Mendes con Olivia Colman cassiera innamorata di un giovane ragazzo nero, “Empire of Light”, che non è stato il successo internazionale sperato. Esce il nuovo film di Sydney Sibilia, “Mixed by Erry”, con Luigi D’Oriano nei panni di Enrico Frattasio, detto Erry, re delle musicassette contraffatte che negli anni ’80 costruì un impero illegale. Devo dire che il film di Sibilia mi sembra particolarmente interessante.

il cast di l'uomo che disegno' dio

Esce “Bernadette” di Paul Verhoeven con Virginia Efira monaca scostumata, dopo un’attesa di due anni dalla sua apparizione a Cannes. Ma ha davvero poche sale. Vedo che escono anche “Tutto in un giorno”, social-thriller dello spagnolo Juan Diego Botto con Penelope Cruz che ha 24 ore per non perdere la casa dove vive divorata dalle banche, “Il patto del silenzio - Playground”, bella opera dardenniana prima della francese Lara Wandel con Maya Vanderberque dedicata agli abusi e al bullismo nella scuola elementare, e “L’uomo che disegnò Dio” diretto da Franco Nero con lo stesso Franco Nero, Faye Dunaway, Vanessa Redgrave, Massimo Ranieri e perfino un redivivo Kevin Spacey. Cultissimo. Imperdibile.

franco nero e kevin spacey foto di bacco Empire of Light empire of light Empire of Light Empire of Light Empire of Light kevin spacey franco nero foto di bacco.