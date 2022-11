CIAK, MI GIRA - NEANCHE “L’OMBRA DI CARAVAGGIO” DI MICHELE PLACIDO CON RICCARDO SCAMARCIO COME GENIO ARTISTICO E SCOPATORE (MASCHI E FEMMINE, CHI C’È C’È…), AL SUO PRIMO GIORNO DI USCITA, SCALFISCE IL PRIMO POSTO DI “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ, CHE ANCHE IERI SI PORTA A CASA 96 MILA EURO - CARAVAGGIO È SECONDO CON 53 MILA EURO. CON TUTTI QUEI SOLDI SPESI TRA CAST E SCENOGRAFIE, NON È MOLTO, MA VEDIAMO COME FUNZIONERÀ NEL WEEKEND COL CATTIVO TEMPO... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

isabelle huppert riccardo scamarcio l'ombra di caravaggio.

Neanche “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio come Caravaggio genio artistico e scopatore (maschi e femmine, chi c’è c’è…), al suo primo giorno di uscita, scalfisce il primo posto di “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo come Pirandello, genio teatrale, pizzetto e cappottone invernale in trasferta a Agrigento, che anche ieri si porta a casa 96 mila euro con 15 mila spettatori in 414 sale, cioè 38 spettatori a sala, con un totale di 2,1 milioni di euro.

dwayne johnson black adam 4

Caravaggio, cioè “L’ombra di Caravaggio”, ma che titolo sbagliato…, è così secondo con 53 mila euro, 8491 spettatori in 347 sale, cioè 24 spettatori a sala. Con tutti quei soldi spesi tra cast e scenografie, non è molto, ma vediamo come funzionerà nel weekend col cattivo tempo. Inoltre tutti i biopic su personaggi celebri italiani stanno andando bene, perché il pubblico dovrebbe evitare Caravaggio? Terzo posto per “Black Adam” con Dwayne Johnson, kolossal americano da 200 milioni di dollari da noi umiliato da Pirandello e perfino da Caravaggio, con 50 mila euro, 7394 spettatori in 261 sale, cioè 28 spettatori a sala e un totale di 4 milioni.

DANTE DI PUPI AVATI

Rimane al quarto posto “Amsterdam” di David O. Russell con Christian Bale e Margot Robbie con 33 mila euro, 5088 spettatori in 279 sale, 18 spettatori a sala, e un totale davvero modesto di 649 mila euro. Incredibilmente “Dante” di Pupi Avati con Sergio Castellitto che fa Boccaccio, senza Ficarra e Picone, ma con Enrico Beruschi, è ancora quinto con 16 mila euro, 3531 spettatori affezionati e d’età che magari sono anche tornati a vederselo in 24 sale, cioè con 147 spettatori a sala, un dato incredibile per la giornata di ieri, con un totale di 1,6 milioni di euro. E’ uno dei miracoli italiani della stagione, non scherziamo…

woody harrelson triangle of sadness

Sesto posto per la prima commedia sentimentale gay, “Bros” di Nicholas Stoller con Billy Eichner e Luke MacFarlane, scritto e interpretato benissimo, ma, soprattutto, primo film dove la coppia gay non si ammala, non muore fra lancinanti dolori, non è interpretata da due etero che fanno i gay (almeno così credo, visto i dialoghi del film…), 14 mila euro con 2188 spettatori in 202 sale, cioè 10 spettatori a sala. Pochino… e vi avviso che è un ottimo film. Settimo posto per “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund, che stava crescendo in questi giorni, con 14 mila euro, 2154 spettatori con 72 sale, cioè 29 spettatori a sala, e un totale di 270 mila euro.

ACQUA E ANICE

All’ottavo posto troviamo “Il colibrì” di Francesca Archibugi con la coppia Favino – Moretti, 13 mila euro, 2279 spettatori in 189 sale, cioè solo 12 spettatori a sala, ma con un totale di 2, 5 milioni di euro. Tra le nuove uscite troviamo poco più giù “Acqua e anice” di Corrado Ceron con Stefania Sandrelli settantenne ballerina di liscio in viaggio verso la Svizzera con la più giovane Silvia D’Amico, ma ci sono anche Vito e Paolo Rossi, 12° posto con 8 mila euro, 1308 spettatori con 41 sale, cioè 31 a sala.

ragazzaccio 6

E al 19° posto “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini con Beppe Fiorello, Sabrina Impacciatore, Massimo Ghini, un po’ dramma un po’ commedia sul disagio giovanile vissuto durante il lockdown, con 2510 euro, 385 spettatori in 33 sale, cioè 11 spettatori a sala, ma sarebbe da dire spettacoli, visto che in generale gli è stato dato un solo spettacolo a sala. E non ha una distribuzione forte. Ha fatto anche peggio “Il mio vicino Adolf”, commedia col fuhrer diretta da Leon Prudovsky con Udo Kier e David Heyman, 22° posto con 1895 euro, 288 spettatori in 21 sale, cioè 13 spettatori a sala. Insomma…

