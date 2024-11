CIAK, MI GIRA - NON C’È STORIA. NELLA GIORNATA DI IERI “OCEANIA 2” DELLA DISNEY, CHE IN TUTTO IL MONDO SI CHIAMA “MOANA 2” (MA DA NOI NON SI PUÒ ACCOSTARE UN CARTONE ANIMATO PER FAMIGLIE AL NOME DI UNA PORNOSTAR MORTA), SPAZZA VIA TUTTO INCASSANDO 1 MILIONE 190 MILA EURO. SOLO QUATTRO FILM RESISTONO A TALE POTENZA, MA MOLTO, MOLTO DISTANZIATI. “IL GLADIATORE 2”, “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”, “WICKED” E “NAPOLI – NEW YORK”. PER I FAN DEL CINEMA PORNO ITALIANO A BOLOGNA, AL CINEMA MODERNISSIMO STASERA ALLE 23, 59 PASSA IL FAVOLOSO DOCUMENTARIO “I FANTASMI DEL FALLO”

Marco Giusti per Dagospia

Oceania 2

Non c’è storia. “Oceania 2” della Disney, che in tutto il mondo si chiama “Moana 2”, ma da noi non si può accostare un cartone animato per famiglie al nome di una pornostar morta il secolo scorso, nella giornata di ieri spazza via tutto incassando da noi 1 milione 190 mila euro grazie a 161 mila spettatori per un totale, in tre giorni, di 2 milioni 615.

In America, al suo secondo giorno in sala incassa 28 milioni di dollari per un totale di 85 e un globale di 109. Malgrado sia al di sotto delle aspettative e Maui arrivi davvero troppo tardi, “Oceania 2” spadroneggia come vuole nelle nostre sale.

il gladiatore ii 2

Solo quattro film resistono a tale potenza, ma molto, molto distanziati. “Il gladiatore 2” di Ridley Scott con la coppia cacio&pepe Acacio-Pedro Pascal e Lucio- Paul Mescal, che ieri incassa 187 mila euro con 23 mila spettatori e un totale di 7 milioni 639 mila euro. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri con 176 mila euro, 27 mila spettatori e un totale di ben 6 milioni 289 mila euro. “Wicked – Parte I” di John M. Chu con Ariana Grande e Cynthia Erivo, 141 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di 2 milioni 57 mila euro. E “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino che, forte della sua napoletanità, incassa ieri 131 mila euro con 19 mila spettatori e un totale di 1 milione 422.

il ragazzo dai pantaloni rosa 4

Al sesto posto troviamo “Giurato numero 2” di Clint Eastwood, 94 anni, con Toni Colette e Nicholas Hoult, con 81 mila euro e 11 mila spettatori per un totale onorevole di 2 milioni 514 mila euro. Settima la commedia di Paolo Costella “Una terapia di gruppo” con Claudio Bisio e Margherita Buy con 38 mila euro e un totale di 675 mila euro, ottavo “The Strangers 1”, thriller di Renny Harlin in tre parti, 35 mila euro, 54 mila euro totali.

WICKED - PARTE I

Basso anche “Freud: L’ultima analisi” diretto da Matthew Brown con Anthony Hopkins che fa Freud e Matthew Goode che fa lo scrittore il dotto scrittore C.S.Lewis (“Le cronache di Narnia”) che parlano di Dio, 27 mila euro e un totale di 42 mila euro in due giorni. Decimo “Il corpo” giallo firmato da Vincenzo Alfieri con Giuseppe Battiston e Claudia Gerini, remake di un film spagnolo di qualche anno fa, con 18 mila euro e un totale di 28 mila. Più o meno è tutto.

I FANTASMI DEL FALLO

Occhio che trovate tanti buoni film che non trovate tra i primi dieci che andrebbero visti. Da “Anora” di Sean Baker a “L’eterno visionario” di Michele Placido, da “Le deluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” di Gianluca Jodice con Melanie Laurent a “Piccole cose come queste” di Tim Mielants con Cillian Murphy a “The Beast – La bete” di Bertrand Bonello con Léa Seydoux. Per i fan del cinema porno italiano a Bologna, al cinema Modernissimo stasera alle 23, 59 passa il favoloso documentario “I fantasmi del fallo”, girato nel 1981 da tre ragazze, Maria Grazia Belmonti, Annabella Miscuglio e Rony Daopoulo, che chiude una rassegna di introvabili porno in 35 mm del nostro cinema con Ilona Staller e Marina Hedman Frajese.

