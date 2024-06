CIAK, MI GIRA! - NON SOLO “INSIDE OUT 2” NON PERDE I SUOI SPETTATORI NEI GIORNI FERIALI, MA LI AUMENTA. IERI IN ITALIA HA INCASSATO 2 MILIONI 277 MILA EURO CON 331 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 20 MILIONI 879 MILA EURO. RARAMENTE SI È VISTA UNA COSA DEL GENERE - E’ UN PO’ SALITO ANCHE “BAD BOYS 4” CHE SEGNA IERI UN INCASSO DI 73 MILA EURO. TERZO POSTO PER L'OTTIMO “THE BIKERIDERS”, 38 MILA EURO - STASERA ALLE 19 IN PIAZZA PASOLINI A BOLOGNA PER IL CINEMA RITROVATO PRESENTO IL MIO LIBRO SU FRANCO E CICCIO ASSIEME A GIAMPIERO INGRASSIA E MASSIMO BENENATO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

inside out 2 10

Non solo “Inside Out 2” della Pixar non perde i suoi spettatori nei giorni feriali, ma li aumenta. Ieri in Italia ha incassato 2 milioni 277 mila euro con 331 mila spettatori e ha portato il film a un totale di 20 milioni 879 mila euro. Raramente si è vista una cosa del genere. Inoltre è un pubblico composto in gran parte di ragazzine tra i 9 e in 13 anni. I maschi sono appesi al televisore a vedere le partite.

The Bikeriders

E’ un po’ salito anche “Bad Boys 4” che segna ieri un incasso di 73 mila euro con 10 mila spettatori, è un film per maschi, con un totale di 1 milione 703 mila euro. Terzo posto per l’ottimo film di motociclisti che si menano e bevono, bevono e si menano, “The Bikeriders” di Jeff Nichols con Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Mike Faist, 38 mila euro con 5 mila spettatori e un totale di 366 mila euro. “Lupin III – La pietra della saggezza” è ancora quarto con 21 mila euro, 2 mila spettatori e un totale di 34 mila euro in due giorni.

buena vista social club

Seguono “Me contro Te. Il film. Operazione spie” con 16 mila euro e un totale di 2, 4 milioni e “Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos con 12 mila euro e un totale di 1 milione 93 mila euro. Occhio che al decimo posto con una sola sala, appena passato nella rassegna bolognese Il Cinema Ritrovato abbiamo “Buena Vista Social Club” con 6.386 euro e 1.111 spettatori che hanno riempito l’Arena Puccini.

bob dylan pat garrett e billy the kid 1

Stasera alle 19 in Piazza Pasolini a Bologna per il Cinema Ritrovato presento il mio libro su Franco e Ciccio assieme a Giampiero Ingrassia e Massimo Benenato. In Piazza Maggiore il film all’aperto delle 21, 45 è “La visita” di Antonio Pietrangeli con Sandra Milo. Alle 21, 30 al Cinema Arlecchino passa però la copa restaurata di “Pat Garrett & Billy The Kid” di Sam Peckinpah. Alle 19 l’incontro con il patron del Festival di Cannes, Thierry Fremaux.

