CIAK, MI GIRA! - LA NOTIZIA È CHE “DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO” DOMINA ANCORA LA CLASSIFICA: IERI HA INCASSATO ALTRI 63 MILA EURO PER UN TOTALE DI 924 MILA EURO - LA NOVITÀ È CHE “SICCITÀ” DI PAOLO VIRZÌ E “DANTE” DI PUPI AVATI CON SERGIO CASTELLITTO CHE FA BOCCACCIO SE LA BATTONO PER IL SECONDO POSTO CON 40.970 EURO IL PRIMO E 40.951 EURO IL SECONDO - NON PENSAVO CHE AVATI POTESSE FUNZIONARE COME VIRZÌ IN SALA...

Marco Giusti per Dagospia

In viaggio

Mentre vi ricordo che oggi esce il bellissimo documentario di Gianfranco Rosi su Papa Francesco e le sue missioni pastorali in tutto il mondo, “In viaggio”, e che la commedia con George Clooney e Julia Roberts “Ticket to Paradise”, uscita domenica in anteprima, la ritroverete giovedì in sala, la notizia è che “Dragon Ball Super Super Hero” domina ancora la classifica. Ieri, lunedì, ha incassato altri 63 mila euro per un totale di 924 mila euro.

DANTE DI PUPI AVATI

La novità è che “Siccità” di Paolo Virzì e “Dante” di Pupi Avati con Sergio Castellitto che fa Boccaccio (ma chiamarlo Boccaccio, no?) se la battono per il secondo posto con 40.970 euro il primo, con 6.667 spettatori in 287 sale, e 40.951 euro il secondo con 7.095 spettatori in 258 sale, per totali, rispettivamente, di 680 mila euro e 438 mila euro.

siccita di paolo virzi 2

Anche se stiamo parlando di cifre davvero miserelle, con 23 spettatori in sala per “Siccità” e 27 per “Dante”, non pensavo che Avati potesse funzionare come Virzì in sala. Si vede che il pubblico è attratto dalla vita di Dante, fa lo stesso che poi si trova Castellitto che fa Boccaccio. Come andare a vedere “Siccità” e scoprire che piove sempre.

smile

Quarto posto per la riedizione di “Avatar” di James Cameron con 34 mila euro e un totale di 2,6 milioni di euro. E quinto per l’ottimo horror “Smile” di Parker Finn, che in America è superprimo con grandi incassi. E qui non sta funzionando per nulla, 34 mila euro ieri e un totale di 390 mila euro. Al sesto posto “Don’t Worry, Darling” di Olivia Wilde con 27 mila euro e un totale di 1,6 milioni.

Tiziano – l impero del colore

Addirittura ottavo un bel giallo come “Omicidio nel West End” con 22 mila euro, mentre “Tiziano – L’impero del colore”, documentario uscito ieri e in sala per tre giorni, arriva a 20 mila euro. La disastrata commedia “Tutti a bordo” con Giovanni Storti e Stefano Fresi è nona con 6 mila euro, quasi 7 mila, con 122 mila euro totali. Per Medusa non è certo un successo. E’ ancora in sala il favoloso documentario su David Bowie, “Moonage Daydream”, ieri a 5.844 euro in 17 sale.

