Marco Giusti per Dagospia

Oceania 2

Oggi, con l’arrivo in sala di “Oceania 2”, che in tutto il mondo si chiama “Moana 2” ma siccome qui siamo in un paese cattolico e qualcuno potrebbe scambiare la Moana della Disney con Moana Pozzi dell’hard, le cose cambieranno. E’ un filmone che dovrebbe incassare qualcosa come un miliardo e mezzo di dollari e salvare la Disney dai troppi flop. Ma oggi esce in America anche “Queer” di Luca Guadagnino con Daniel Craig, tratto dal romanzo di William Burroughs. Da noi uscirà solo a febbraio sotto Oscar, con la speranza che almeno Daniel Craig abbia una nomination.

il ragazzo dai pantaloni rosa 7

Intanto ieri da noi era ancora primo in classifica, alla faccia di streghette inclusive e gladiatori vannacciani, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diretto da Margherita Ferri, ideato e prodotto da Roberto Proia, 201 mila euro, 34 mila spettatori in 349 sale per un totale di tutto rispetto di 5 milioni 766 mila euro. Il film è stato visto da 867 mila spettatori. E’ un grande risultato per il nostro cinema. Secondo posto per “Il gladiatore 2” di Ridley Scott con la coppia cacio&pepe Pedro Pascal-Acacio e Pedro mescal-Lucio, 149 mila euro, 20 mila spettatori in 372 sale per un totale di 7 milioni 186 mila euro.

WICKED - PARTE I

Terzo “Wicked Parte 1” di John M. Chu con le streghette Ariana Grande e Cynthia Erivo, 132 mila euro, 18 mila spettatori in 293 sale per un totale di 1 milione 717 mila euro. Quarto posto per “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores con Pier Francesco Favino, 94 mila euro, 15 mila spettatori in 281 sale con un totale di 1 milione 90 mila euro. Quinto il documentario di PaolO Cognetti sul Monte Rosa, “Fiore mio”, con 88 mila euro, 9 mila spettatori in 175 sale per un totale in due giorni di 148 mila euro.

napoli new york

Segue al sesto posto “Giurato numero 2” di Clint Eastwood con Nicholas Hoult e Toni Colette, 63 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 2 milioni 334 mila euro. Settima la commedia di Paolo Costella “Una terapia di gruppo” con Claudio Bisio e Margherita Buy, 37 mila euro, e un totale di 584 mila euro. “Parthenope” di Paolo Sorrentino è ottavo con 19 mila euro e un totale di 7 milioni 345 mila euro. Il documentario sull’ultimo film di Miyazaki costato sette anni di lavorazione, cioè “Hayao Miyazaki e l’airone” è nono con 18 mila euro e un totale, in due giorni, di 151 mila euro.

Modi – Tre giorni sulle ali della follia - riccardo scamarcio

Decimo posto per “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre, il biopic italiano che sta andando meglio di tutti, 18 mila euro, 3 milioni e mezzo di totale. “Modi” di Johnny Depp con Riccardo Scamarcio che fa Modigliani dopo essre stato Caravaggio e un altro pittore che non era così identificabile, è 11° con 16 mila euro e un totale di 181 mila euro. Poco. “The Substance” di Coralie Fargeat, in attesa delle nomination, è 12° con 13 mila euro e un totale di 2 milioni e mezzo. In anteprima con 51 sale il potente thriller-melo “Emilia Perez” di Jacques Audiard, altro film da corsa all’Oscar con Zoe Saldana, è 13° con 14 mila euro.

