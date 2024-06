CIAK, MI GIRA! - PARTITA O NON PARTITA, ANCHE IERI “INSIDE OUT 2” CI HA STUPITO CON UN INCASSO ITALIANO DI 1 MILIONE 659 MILA EURO, PORTANDO AL CINEMA 235 MILA SPETTATORI - AL SECONDO POSTO, DISTANZIATISSIMO, TROVIAMO “BAD BOYS 4” CON 40 MILA EURO, AL TERZO IL NOTEVOLE “THE BIKERIDERS”. UNO SPETTACOLO, MA HA INCASSATO 21 MILA EURO CON UN TOTALE DI 326 MILA EURO. DAVVERO UNO SPRECO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Partita o non partita, Zaccagni o non Zaccagni (certo alla Crozia ha dato una bella zaccagnata…), lunedì o non lunedì, anche ieri “Inside Out 2” della Pixar/Disney ci ha stupito con un incasso italiano di 1 milione 659 mila euro portando al cinema 235 mila spettatori in 450 sale per un totale di 18 milioni 545 mila euro.

Perfino in Francia, dove da dieci settimane dominava la scena la commedia francese “Un p’tit truc en plus” di e con Artus arrivato a 54 milioni di dollari di incasso, “Inside Out2” risulta primo con 13 milioni di dollari questo primo weekend, anche se puntano molto sull’arrivo il 28 giugno di “Le comte de Montecristo” con Pierre Niney e il nostro Favino per riportare al top il cinema francese. Al secondo posto, distanziatissimo, troviamo “Bad Boys 4” con Will Smith e Martin Lawrence con 40 mila euro e 5 mila spettatori in 275 sale per un totale di 1, 6 milioni.

Al terzo il notevole “The Bikeriders” di Jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy e Norman Reedus sulle moto negli anni ’60, uno spettacolo. Ha incassato 21 mila euro con 3 mila spettatori per un totale di 326 mila euro. Davvero uno spreco. Segue “me contro te. Il film, Operazione spie” con 14 mila euro e 2 mila spettatori per un totale di 2, 4 milioni di euro, mentre è quarto, al primo giorno di programmazione, il vecchio e glorioso “Lupin III – La pietra della saggezza” con 13 mila euro, 1.635 spettatori fan in 188 sale.

Occhio che al decimo posto, con una sola sala, il Cinema Troisi, troviamo la proiezione speciale di “Theachapi”, il nuovo film documentario di JR, 3.654 euro con 564 spettatori. Anche io ieri, confesso, ho saltato la partita, tanto valevano solo i 7 secondi finali…, ma per vedere il bellissimo film indiano “All We Imagine as Light”, opera seconda della giovane regista Payal Kapadia, per la rassegna Cannes a Roma, storia di tre infermiere che vengono dalla provincia e si perdono nel casino di Mumbai.

Grandissimo film sul delirio di Mumbai e sulla condizione della donna nella India di oggi, ancora così patriarcale, ma anche divisa in caste e con forti problemi di religione, che è stato premiato a Cannes con il premio speciale della Giuria e sembrava potesse vincere perché era così piaciuto a tutti. Erano trent’anni che non si vedeva un film indiano in concorso a Cannes. Lo fanno anche stasera alle 19 al cinema Quattro Fontane. Per chi è a Bologna e segue la rassegna Il Cinema Ritrovato vi ricordo invece alle 19 al Modernissimo l’incontro con Nicolas Seydoux, patron della Gaumont, padre di Léa Seydoux, e potenza assoluta del cinema francese.

E domani l’ospite d’onore è Thierry Frémaux, capo assoluto del Festival di Cannes. Il film in Piazza Maggiore alle 21, 45 è quel capolavoro di “La conversazione” di Francis Coppola, ma alle 21, 30 potete scegliere tra “Buena Vista Social Club” presentato all’Arena Puccini alle 21, 30 dallo stesso regista, Wim Wenders, e la copia restaurata di “Jaws” di Steven Spielberg al Cinema Arlecchino alle 21, 30.

