Marco Giusti per Dagospia

CATTIVISSIMO ME 4

Poco da fare. Anche se in America, il 4 luglio, festa nazionale, “Inside Out 2” ha dovuto cedere il passo a “Cattivissimo me 4”, che ha incassato al suo primo giorno in sala ben 27 milioni di dollari, lasciandone solo 7, 1 al cartoon della Pixar, da noi “Inside Out 2”, senza concorrenza reale, mantiene ancora il comando. Ieri con 701 mila euro e 100 mila spettatori, per un totale di 34 milioni di euro più o meno precisi. A soli 2 dai 36 incassati da “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

harry potter e il prigioniero di azkaban

Al secondo posto troviamo la riedizione di “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” con 66 mila euro e 10 mila spettatori, al suo primo giorno. “A Quiet Place: Giorno 1” di Michael Sarnoski con Lupita Nyong’o scivola al terzo posto con 37 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 660 mila euro. Lo sciagurato “Horizon. An American Saga. Parte Uno” di e con Kevin Costner, western classico da 100 milioni di budget già uscito disastrosamente in America, 14 milioni di dollari in una settimana, ieri solo 1, 1, è quarto con 28 mila euro e 4 mila appassionati del genere.

sbatti il mostro in prima pagina

“La memoria dell’assassino” di e con Michael Keaton cn Al Pacino e Joanna Kulig è quinto con 15 mila euro e 2 mila spettatori. Segue al sesto posto “Bad Boys 4” con 11.697 euro, 1.581 spettatori e un totale di 2 milioni 76 mila euro, e al settimo l’anime “Pioggia di ricordi” con 1.008 euro e 1.397 spettatori. “Hit Man” di Richard Linklater con Glenn Powell si ferma all’ottavo posto con 9 mila euro e un totale di 245 mila euro. Restaurato e lucidato, “Sbatti il mostro in prima pagina” diretto da Marco Bellocchio, che l’aveva scritto con Goffredo Fofi, giallo per modo di dire ambientato nella Milano dei primi anni ’70 tra giornali d’assalto e fascisti, è nono con 4.482 euro e 692 spettatori. E’ da vedere.

max tortora felicita

Stasera, se non vi fissate con le partite degli Europei avete a Roma, per la rassegna Bimbi belli di Nanni Moretti all’arena del Nuovo Sacher “Felicità” di e con Micaela Ramazzotti con Max Tortora. Certo, l’incontro tra Nanni Moretti e Max Tortora sarebbe interessante perché Max faceva un’imitazione favolosa di Nanni. Per il Cinema in Piazza a Piazza San Cosimato a Trastevere avete Ari Aster che presenta il suo strampalato ma notevolissimo “Beau ha paura” con Joaquin Phoenix.

emma stone mark ruffalo poor things povere creature 2

A Monte Ciocci vedo che avete un capolavoro di Jean-Luc Godard come “Vivre sa vie” con Anna Karina. A Bologna, a Piazza Maggiore per il cinema sotto le stelle avete “L’incredibile segreto di Mr Holland” di Charles Crichton con Alec Guinness, grande film inglese anni ’50 e all’Arena Puccini “Poor Things” di Yorgos Lanthimos.

