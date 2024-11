CIAK, MI GIRA! - IL PUBBLICO DEI RAGAZZETTI URLANTI CHE RIDONO SULLE SCENE PIÙ RACCAPRICCIANTI DI "TERRIFIER3" STANNO FACENDO DEL FILM UN VERO E PROPRIO CASO, ANCHE SE SENTE IL FIATO SUL COLLO DI "PARTHENOPE". IERI "TERRIFIER3 " È ANCORA PRIMO CON 420 MILA EURO E 49 MILA SPETTATORI, MENTRE IL FILM DI PAOLO SORRENTINO CON L'INCANTEVOLE CELESTE DALLA PORTA HA PIÙ SPETTATORI, 50 MILA, MA MENO INCASSO, 385 MILA EURO, E CON TOTALE IMPORTANTE, 5 MILIONI 863 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Art the Clown, il pagliaccio assassino, vince ancora. Il pubblico dei ragazzetti urlanti che ridono sulle scene più raccapriccianti di "Terrifier3" di Demian Leone stanno facendo del film un vero e proprio caso, anche se sente il fiato sul collo di "Parthenope" di Paolo Sorrentino. Ieri "Terrifier3 " con il suo elegante 16 mm la bella Laura LaVera terrorizzata dal clown assassino è ancora primo con 420 mila euro e 49 mila spettatori per un totale di 2 milioni 542 mila euro.

"Parthenope" di Paolo Sorrentino con l'incantevole Celeste Dalla Porta ha più spettatori, 50 mila, ma meno incasso, 385 mila euro, ma un totale importante, 5 milioni 863 mila euro. Quasi sei milioni. La cazzatona di Natale "Uno rosso" con Dwayne Johnson, massacrato dalla critica in America, è terzo con 373 mila euro 47 mila spettatori e un totale di 601 mila euro. I tre film in realtà stanno quasi alla pari, ma è la composizione del pubblico a spingere in alto "Terrifier3", che, genere a parte è un ottimo film.

berlinguer. la grande ambizione 5

"Berlinguer: La grande ambizione" di Andrea Segre con Elio Germano in versione Berlinguer, regge benissimo, è quarto con 302 mila euro 41 mila nostalgici del PCI, che non la pensano tutti come Luciana Castellina che ha massacrato il film vedendo un Berlibguer troppo bravo ragazzo democratico. Il totale è di 2 milioni precisi. Quinto posto per il film civile su bullismo e omofobia "Il ragazzo dai pantaloni rosa' di Margherita Ferri con 279 mila euro, 37 mila spettatori e un totale di 739 mila euro.

demi moore the substance

"Venom3" finisce sesto con 268 mila euro, e un totale di 6 milioni 605 mila euro. Settimo "The Substance " di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley con 206 mila euro e un totale di 1 milione 497 mila euro. Il film di Michele Placido su Luigi Pirandello con Fabrizio Bentivoglio, "Eterno visionario" scivola al decimo posto con 81 mila euro e un totale disastroso di 150 mila euro. Purtroppo non entrano in classifica i due strepitosi film animati per bambini "Flow" e "Looney Tunes".

In America nella giornata di venerdì buon esordio con 5 milioni di dollari della commedia natalizia ""The Best Christmas Pageant Eve" di Dallas Je kins con Judy Greer seguito dell'horror sulla fede "Heretic" scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods con Hugh Grant, Sophie Thatchrr, Chloe Eat, Topher Grace, 4, 31 milioni di dollari.

