CIAK, MI GIRA! - PUR NELLA DESOLAZIONE DELLE SALE MEZZE VUOTE DEL LUNEDÌ, “OCEANIA 2” INCASSA 345 MILA EURO PER UN TOTALE DI 8 MILIONI 496 MILA EURO, CHE LO POSIZIONA COME TERZO INCASSO DELLA STAGIONE DIETRO I 17 MILIONI DI “CATTIVISSIMO ME 4” E GLI 8,6 DI “DEADPOOL & WOLVERINE” - AL SECONDO POSTO IERI RISPUNTA “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA” CON 112 MILA EURO, 20 MILA SPETTATORI E UN TOTALE, DAVVERO SORPRENDENTE DI 7 MILIONI DI EURO PRECISI… - VIDEO

Oceania 2

Marco Giusti per Dagospia

Come vanno gli incassi? Ieri, pur nella desolazione delle sale mezze vuote del lunedì, “Oceania 2” della Disney incassa 345 mila euro con 49 mila spettatori per un totale di 8 milioni 496 mila euro, che lo posiziona come terzo incasso della stagione dietro i 17 milioni di “Cattivissimo me 4” e gli 8, 6 di “Deadpool & Wolverine”.

il ragazzo dai pantaloni rosa 6

Al secondo posto ritroviamo “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri con 112 mila euro, 20 mila spettatori e un totale, davvero sorprendente di 7 milioni di euro precisi, che lo posiziona all’ottavo posto nella classifica stagionale. Terzo posto per la favola fellinian-napoletana “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores con. 67 mila euro, 11 mila spettatori e un totale che comincia a farsi interessante di 2 milioni 249 mila euro. Evidentemente reggerà fino a Natale.

WICKED - PARTE I

“ll gladiatore 2” di Ridley Scott con la coppia cacio-pepe Pedro Pascal-Acacio e Paul Mescal-Lucio è terzo con 61 mila euro, 8 mila spettatori un totale di 8 milioni 377 mila euro, ottavo posto nella classifica stagionale. Il musical inclusivo “Wicked” diretto da Jon M. Chu con Ariana Grande e Cynthia Erivo è quinto con 57 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 2 milioni 611 mila euro. L’anime giapponese “Solo Loveling - Reawakenings” diretto da Shunsuke Nakashige, al suo primo giorno di programmazione, incassa 29 mila euro con 4 mila spettatori.

una terapia di gruppo

Seguono “Giurato numero 2” con 29 mila euro, tremila spettatori, “Freud – L’ultima analisi” con Anthony Hopkins Freud e Matthew Goode come C. S. Lewis 15 mila euro e 215 mila euro di totale. Chiudono la classifica dei primi dieci incassi “The Strangers 1” di Renny Harlin con 12 mila euro e un totale di 179 mila euro, e “Una terapia di gruppo” di Paolo Costella con Claudio Bisio e Margherita Buy con 10 mila euro e un totale di 880 mila euro.

