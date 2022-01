CIAK, MI GIRA - PUR NELLA MISERIA PIÙ NERA, “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” CEDE IL PASSO IERI AL FILM FRANCESE PER RAGAZZI “IL LUPO E IL LEONE” DI GILLES DE MAISTRE CON LA PICCOLA MOLLY KUNZ, PRIMO CON 34 MILA EURO AL SUO ESORDIO. MEGLIO COSÌ. QUINTO “AMERICA LATINA”, CHE STA PRENDENDO LO STESSO POSTO IN CLASSIFICA, CIOÈ LO STESSO PUBBLICO, DI “DIABOLIK” CON 20 MILA EURO E UN TOTALE DI 326 MILA – “ME CONTRO TE” E “BELLI CIAO” CHIUDONO LA TOP TEN CON 13 MILA E 11 MILA EURO E TOTALI SUI 2,7 MILIONI. DI QUESTI TEMPI DEI SUCCESSI…

Marco Giusti per Dagospia

il lupo e il leone

Pur nella miseria più nera, “Spider-Man: No Way Home” cede il passo ieri al film francese per ragazzi “Il lupo e il leone” di Gilles De Maistre con la piccola Molly Kunz, primo con 34 mila euro al suo esordio. Meglio così.

Spider-Man- No Way Home

“Spider-Man” si deve accontentare di 33 mila euro per un totale di 22,7 milioni., che diventano i miliardo e 631 milioni su scala globale. Seguono “King Richard” con 29 mila euro e un totale di 330 mila, “Scream” con 24 mila euro e un totale di 476.

KING RICHARD

Quinto “America Latina”, che sta prendendo lo stesso posto in classifica, cioè lo stesso pubblico, di “Diabolik” con 20 mila euro e un totale di 326 mila.

Al suo primo giorno “Aline”, il biopic musicale su Celine Dion diretto e interpretato da Valerie Lemercier è settimo con 14 mila euro. “Me contro te Il Film: Persi nel tempo” e “Belli ciao” chiudono un po’ la top ten degli incassi con 13 mila e 11 mila euro e totali sui 2,7 milioni di euro. Di questi tempi dei successi.

