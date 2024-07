CIAK, MI GIRA! - "INSIDE OUT 2" DELLA PIXAR, CHE, ORMAI STRAVISTO, SEGNA IERI UN INCASSO DI 1 MILIONE 54 MILA EURO CON 138 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 35 MILIONI 886 MILA EURO: DOMANI SUPERERÀ, NELL’INCASSO STAGIONALE, I 36 MILIONI DI EURO DI “C’È ANCORA DOMANI” - SEGUE "A QUIET PLACE. GIORNO 1" CON 83 MILA EURO, 10 MILA SPETTATORI - LA REIDIZIONE DI "HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN” È TERZA CON 75 MILA EURO...

Marco Giusti per Dagospia

Mentre “Cattivissimo me 4” della Dreamworks in America procede verso una settimana di grande successo, si prevede un incasso di 120 milioni di dollari, fino a venerdì sono 74 che diventano 100 con i mercati esteri, da noi dobbiamo accontentarci di “Inside Out 2” della Pixar, che, ormai stravisto, segna ieri un incasso di 1 milione 54 mila euro con 138 mila spettatori e un totale di 35 milioni 886 mila euro. Domani supererà, nell’incasso stagiona le, i 36 milioni di euro di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

“Inside Out 2” viaggia ormai sui 514 milioni di dollari in America e su 1 miliardo 131 milioni di dollari internazionali. Penso che non sia facile fare di meglio. I geni della distribuzione in Italia ci faranno vedere “Cattivissimo me 4” in anteprima il 7 agosto, praticamente al mare, per poi aprire la stagione il 27 agosto.

La risposta italiana allo strapotere dell’animazione americana la sapremo domani a Firenze durante il convegno “Gli stati generali dell’animazione 2024” organizzati da Carolina Terzi per Cartoon Italia in collaborazione con ANICA e ASIFA Italia, e promossi da Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana. Certo. Se riuscissimo, come sta accadendo in questi ultimi anni in Francia, a produrre dei cartoon di successo italiani, non sarebbe male. I talenti ci sono. I soldi ovviamente no.

Ma pensate al pubblico che potrebbe avere un film di Zerocalcare in sala e non una serie in streaming… Tornando alla classifica di ieri, insomma, ancora una volta è primo “Inside Out 2” della Pixar con 1 milione 54 mila euro, seguito da “A Quiet Place. Giorno 1” con 83 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 789 mila euro. La reidizione di “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” è terza con 75 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 209 mila euro.

Il megaflop “Horizon. An American Saga, Parte 1” di e con kevin Costner è quarto con 51 mila euro, 7 mila spettatori nostalgici del vecchio west, e un totale di 104 mila euro. In America, nel giorno di venerdì, dietroi i 27 milioni di dollari di “Cattivissimo me 4”, troviamo “Inside Out 2” con 10 milioni, “A Quiet Place Giorno 1” con 7 milioni, un totale di 80 e un globale di 125 milioni, mentre la new entry “Maxxine” di Ti West con Mia Goth, horror di culto che chiude la trilogia inziata con “X” e proseguita con “Pearl”, è quarto con 3 milion i di dollari e una previsione di 7,6 nel weekend.

Ottimo incasso per un horror dal piccolo budget. Da noi vedremo “Maxxine” il 221 agosto. Uffa. Per il resto della classifica “La memoria dell’assassino” di Michael Keaton è sesto con 35 mila euroe 5 mila spettatori, “Hit Man” di Richard Liknklater settimo con 26 mila euro e un totale di 285 mila euro, la dark comedy finlandese “La morte è un problema dei vivi” 14° con 5 mila euro, “Holy Shoes”, opera prima di Luigi Di Capua 20° con 3 mila euro, “Sbatti il mostro in prima pagina” di Marco Bellocchio in versione restaurata 23° con 3 mila euro. Fa caldo. Sì, fa caldo. E ieri c’erano le partite.

