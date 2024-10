CIAK, MI GIRA - "JOKER: FOLIE A DEUX" CRESCE DI SABATO ARRIVANDO A 1 MILIONE 345 EURO, 162 MILA SPETTATORI PER UN TOTALE DI 3 MILIONI 791 MILA EURO DI TUTTO RISPETTO. VENERDÌ HA FATTO IL SUO INGRESSO SUL MERCATO AMERICANO CON 20 MILIONI DI DOLLARI E UNA PREVISIONE DI 50-65 MILIONI NEL WEEKEND, A FRONTE DI UN BUDGET DA 200. IL VECCHIO "JOKER" CON UN BUDGETTINO DI 65 MILIONI NE INCASSÒ AL PRIMO WEEKEND 96,2 – “VERMIGLIO” SECONDO. “CATTIVISSIMO ME 4" E "BEETLEJUICE BEETLEJUICE" SALGONO AL TERZO E QUARTO POSTO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

joker folie a deux

"Joker: Folie a deux", il sequel musical diretto da Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga cresce di sabato arrivando a 1 milione 345 euro, 162 mila spettatori per un totale di 3 milioni 791 mila euro di tutto rispetto.

Venerdì ha fatto il suo ingresso sul mercato americano, 4102 schermi, con 20 milioni di dollari, anteprime comprese e una previsione di 50-65 milioni nel weekend a fronte di un budget da 200 milioni di dollari e altri 100 di lancio.

LADY GAGA JOAQUIN PHOENIX joker folie a deux

Il vecchio "Joker" con un budgettino di 65 milioni incassò al primo weekend 96, 2 milioni. E venne candidato a 11 Oscar vincendone due. Per "Joker2" non si pensa a 11 nomination ma si spera in Lady Gaga come possibile candidata. Ma è evidente che non abbiamo di fronte lo stesso film con la stessa potenza di fuoco.

vermiglio

In tutto questo, piano piano, in Italia "Vermiglio" di Maura Delpero con le sue ragazze trentine negli anni della guerra ha incassato ieri 182 mila euro con 26 mila spettatori per un totale di 1 milione 35 mila euro che per un film simile, fino a qualche mese fa, sarebbe sembrato un sogno impossibile. Sono le contraddizioni, in questo caso fortunate, del nostro cinema e del nostro sistema di festival.

winona ryder michael keaton beetlejuice beetlejuice

Ieri "Cattivissimo me 4" e "Beetlejuice Beetlejuice " di Tim Burton salgono al terzo e quarto posto, il primo con 139 mila euro e un totale di 17 milioni, il secondo con 91 mila euro e un totale di 5 milioni. "Il tempo che ci vuole" di Francesca Comencini è quinto con 80 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 510 mila euro. Va piano, ma non si sta muovendo male, aiutato da un ottimo passaparola.

film familia 7

"Familia" di Francesco Costabile con Barbara Ronchi madre malsposata col violento Francesco Di Leva e con figlio nazistello di periferia, è settimo con 63 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 123 mila euro. Con questi tre bei film italiani in classifica, malgrado siano ambientati in tempi e in situazioni sociali diverse, c'è molto da imparare sul nostro paese e sulle sue dinamiche familiari.

vermiglio, la sposa di montagna monica bellucci beetlejuice beetlejuice michael keaton tim burton beetlejuice beetlejuice vermiglio, la sposa di montagna vermiglio vermiglio LADY GAGA SUL SET DI joker folie a deux vermiglio vermiglio joker folie a deux 1 JOAQUIN PHOENIX SUL SET DI joker folie a deux