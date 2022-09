CIAK, MI GIRA - "MINIONS 2”, DOPO UN MESE DI PROGRAMMAZIONE, VINCE ANCHE IL BOX OFFICE DI QUESTO WEEKEND GRAZIE AI BAMBINI CHE TORNANO A VEDERLO, MALGRADO IL PUBBLICO DEGLI ANZIANI CHE LEGGE REPUBBLICA, E MAGARI VOTA CARLO CALENDA, ABBIA MOLTO SOSTENUTO “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” DI GIANNI AMELIO - NON HA FUNZIONATO GRANCHÉ IL FILM COL MEZZO OUTING SUL CAMBIO DI SESSO DI EMANUELE CRIALESE, “L’IMMENSITÀ” CON PENELOPE CRUZ, CHE, SULLA CARTA, MI SEMBRAVA PIÙ INTERESSANTE PER UN PUBBLICO PIÙ GIOVANE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il signore delle formiche

"Minions 2”, dopo un mese di programmazione, vince coi bambini che tornano a vederlo, anche il box office di questo weekend, malgrado il pubblico degli anziani che legge Repubblica, e magari vota Carlo Calenda, abbia molto sostenuto “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio, forte di due campioni del cinema civile, Luigi Lo Cascio, che torna un nome spendibile per questo tipo di cinema, e Elio Germano. Non ha funzionato granché invece il film col mezzo outing sul cambio di sesso di Emanuele Crialese, “L’immensità” con Penelope Cruz, che, sulla carta, mi sembrava più interessante per un pubblico più giovane rispetto al caso Braibanti descritto nel film di Amelio.

Ma i giovani stanno tutti dietro alle due serie forti del momento, “House of Dragon”, oggi la nuova puntata su Sky, e “Gli anelli del potere”, venerdì la nuova puntata su Amazon Prime. Per non parlare delle ragazze pazze per la coppia Maya – Camilla di “Do Revenge”, rilettura lesbo-moderna dei teen anni ’90.

penelope cruz l immensita

Quindi “Minions2” è primo con 484 mila euro nel weekend, ieri 200 mila con 378 sale, e un totale italiani di 13, 3 milioni di euro, per non parlare di un totalone globale di 913 milioni di dollari, quarti posto dietro “Top Gun: Maverick”, “Jurassic World Dominion” e “Doctor Strange”. “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio è secondo con 308 mila euro, ieri era terzo con 103 mila euro in 470 sale, per un totale di 912 mila euro. Quasi un milione. Terzo posto per “DC League of Superpets” della Warner, 277 mila euro, ma ieri era secondo con 120 mila euro e 358 sale, per un totale di 1,6 milioni.

bullet train 1

Quarto posto per “L’immensità” di Emanuele Crialese con 259 mila euro, ieri 95 mila euro con 356 sale. Quinto “Bullet Train” con Brad Pitt con 215 mila euro e un totale di 2,2 milioni. Sesto “Memory” con Liam Neeson con 190 mila euro e 268 sale, settimo “Maigret” depresso di Patrice Leconte con Gerard Depardieu non proprio in forma (ma lo vediamo salire numero quattro scalini!) con 183 mila euro e 201 sale. Disastro per il teen movie “Un mondo sotto social”, nono con 117 mila euro e 329 sale. Il sardo “Bentu” di Salvatore Mereu, con 33 sale, è 18° con 14 mila euro.

the woman king 2

In America, dove gli incassi sono ancora modesti, stravince, superando le aspettative, “The Woman King”, il film delle donne guerriere africane capitanate da Viola Davis diretto da Gina Prince Bytherwood, 19 milioni di dollari al primo weekend con un budget ingombrante di 50 milioni di dollari. Ma il lato positivo è che il film ha ricevuto un gradimento altissimo dai critici americani (94%), che lo dovrebbe portare quindi, come “Top Gun: Maverick”, a rimanere almeno un mese in cartellone con incassi forti e a non scomparire subito come spesso capita con i kolossal americani più fragili.

mia goth in pearl di ti west 4

Secondo posto per l’horror “Barbarian” con 6, 3 milioni di dollari alla sua seconda settimana con un totale americano di 20, 9 e un budget di 10 milioni di dollari. Quindi un successo. E’ un successo, e direi strepitoso, anche l’horror “Pearl” di Ti West con Mia Goth, prequel del loro “X – A Sexy Horror Story”, che mi sembra decisamente superiore. E’ terzo alla sua prima settimana con 3, 1 milioni di dollari in 2.935 sale, un po’ meno, è vero, dell’esordio di “X”, 4, 28 milioni, ma con un budget quasi inesistente.

moonage daydream 2

Se il primo “X” di Ti West, il primo film, aveva un budget miserabile di 1 milione di dollari, e ha incassato globalmente 14 milioni di dollari, quello di “Pearl”, girato a seguire quasi contemporaneamente con gli stessi set, tre attori e lo stesso alligatore (gnam gnam) penso che navighi molto al di sotto della metà. I 3, 1 milioni quindi sono quasi interamente puliti (gnam gnam). Quarto posto per il giallo alla Agatha Christie “See How They Run” con Sam Rockwell e Saoirse Ronan, 3, 1 milioni di dollari e un totale globale di 7, 6. In America, inoltre, è appena uscito lo spettacolare documentario di Brett Morgen su David Bowie, “Moonage Daydream”, 1, 2 milioni di dollari in 170 sale Imax. Da noi uscirà il 26 settembre.

