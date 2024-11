CIAK, MI GIRA - "PARTHENOPE" HA SUPERATO IERI I 5 MILIONI DI INCASSO, 5 MILIONI 126 MILA EURO, MANTENENDO IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA CON 209 MILA EURO E 33 MILA SPETTATORI, IN UNA GIORNATA MOSCETTA COME IL MERCOLEDÌ - “BERLINGUER: LA GRANDE AMBIZIONE" È SECONDO CON 128 MILA EURO, 21 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 1 MILIONE 497 MILA EURO. PER IL CINEMA ITALIANO È UN BUON RISULTATO, ANCHE PERCHÉ SMUOVE IL PUBBLICO A VEDERE IL NOSTRO CINEMA COSÌ ODIATO DAI MINISTRI DELLA CULTURA DI DESTRA… - VIDEO

parthenope by paolo sorrentino celeste dalla porta photo by gianni fiorito

Marco Giusti per Dagospia

"Parthenope" di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta come bellissima Parthenope con l’acca e la sigaretta sempre in bocca ha superato ieri i 5 milioni di incasso, 5 milioni 126 mila euro, mantenendo il primo posto in classifica con 209 mila euro e 33 mila spettatori in una giornata moscetta come il mercoledì e mantenendo il settimo posto nella classifica stagionale del cinema italiano.

berlinguer la grande ambizione

E spiana la strada a “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano passato da Matteo Messina Denaro a Enrico Berlinguer e Paolo Pierobon da Berlusconi a Andreotti, secondo con 128 mila euro, 21 mila spettatori e un totale di 1 milione 497 mila euro. Per il cinema italiano, finalmente, è un buon risultato, anche perché smuove il pubblico a vedere il nostro cinema così odiato dai ministri della cultura di destra. E’ una buona notizia anche che “Vermiglio” di Maura Delpero abbia due candidature agli EFA, gli Oscar europei, miglior film e miglior regia.

daniel craig drew starkey queer

Vedo che anche “Queer” di Luca Guadagnino ne ha una per il, miglior attore, Daniel Craig, ma non figura in altre cinquine. Craig se la vedrà con Franz Rogowski per “Bord”, Ralph Fiennes per “Conclave”, Lars Eidinger per “Dying” e Abou Sangare per “L’histoire de Souleymane”. La Delpero se la vedrà per la regia con Andrea Arnold per “Boird”, Jacques Audiard per “Emilia Perez”, Pedro Almodovar per “La stanza di lato”, Mohammad Rasoulof per “The Seed of the Sacred Figue”. I migliori film sono molti di più.

zoe saldana karla sofia gascon emilia perez

“Bye Bye Tioberias” di Lina Soualem, il bellissimo “Dahomey” di Mati Diop, sul ritorno in Africa delle statue del Dahomey rubate da Napoleone e portate in Francia, che troivate in questi giorni anche in sala, “Emila Perez” di Jacques Audiard, “Flow”, capolavoro animato del lettone Gints Zilbalodis uscito oggi in sala anche da noi, “In Limbo” della polacca Alina Maksimenko, “Living Large”, altro film animato della ceca Kristina Dufková,

the seed of the sacred fig

“No Other Land” coproduzione norvegese-polacca scritta e diretta da Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra, Hamdan Ballal, “Sauvages”, terzo film di animazione, diretto da Claude Barras, “Soundtrack to a Coup d’etat” di Johan Grimonprez, “El sueno de la sultana” di Isabel Herguera, quarto film d’animazione, “La stanza di lato” di Pedro Almodovar, “The Seed of the Sacred Figue” di Mohammad Rasoulof, “The Substance” di Coralie Fargeat, “They Shot the Piano Player”, quinto film animato, di Fernando Trueba, Javier Mariscal e “Vermiglio” della Delpero.

venom the last dance

Torniamo alla nostra classifica, che vede il crollo di “Venom: The Last Dance” kolossal da 120 milioni di dollari con Tom Hardy in doppio ruolo e un solo corpo, finito al terzo posto, ditero “Berlinguer”, con 109 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 6 milioni 144 mila euro. Sale però “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore vs. Margaret Qualley, quarto con 103 mila euro ma con gli stessi spettatori di “Venom”, 15 mila e un totale di 1 milione 97 mila euro.

robert de niro il padrino parte ii

Quinto l’horror “Longlegs” di Oz Perkins con Nicolas Cage con 67 mila euro, 10 mila spettatori. L’anime “The Last: Naruto Movoie” è sesto con 60 mila euro e un totale di 167 mila euro, settimo l’ultimo film di Gabriele Muccino, “Fino alla fine”, 34 mila euro, un totale di 559 mila euro. “Il robot selvaggio” è ottavo con 30 mila euro e un totale di 5 milioni 636 mila euro. La riedizione del “Padrino II” di Francis Coppola è nona con 22 mila euro e un totale di 54 mila euro in due giorni. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, il film su bullismo e omofobia, è decimo con 17 mila euro e un totale di 264 mila euro.

