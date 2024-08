CIAK, MI GIRA - L’ANTEPRIMA DI "CATTIVISSIMO ME 4" HA INCASSATO MENO DEL PREVISTO, SOLO 1 MILIONE 115 MILA EURO CON 155 MILA SPETTATORI IN 456 SALE. IN AMERICA HA INCASSATO IN TUTTO 318 MILIONI E GLOBALMENTE 759 MILIONI DI DOLLARI - "DEADPOOL & VOLVERINE” HA INCASSATO 298 MILA EURO, 42 MILA SPETTATORI IN 291 SALE - L’HORROR “TRAP” CON JOSH HARTNETT CHE VA AL CONCERTO COL FIGLIO E SI RITROVA INTRAPPOLATO IN QUALCOSA DI INCREDIBILE, È TERZO CON 120 MILA EURO...

Marco Giusti per Dagospia

Come vanno gli incassi? Ieri, l’anteprima di “Cattivissimo me 4” ha incassato, mi sembra, meno del previsto, solo 1 milione 115 mila euro con 155 mila spettatori in 456 sale. In America ha incassato in tutto 318 milioni e globalmente 759 milioni di dollari. Lo vedremo dopo Ferragosto, quando i bambini torneranno dalle vacanze. “Deadpool&Volverine” con Hugh Jackman e Ryan Reynolds ieri ha incassato solo 298 mila euro, 42 mila spettatori in 291 sale per un totale di 13 milioni 231 mila euro. Il totale americano è di 421 milioni quello globale è 879 milioni.

Al suo primo giorno di programmazione, l’horror di M.Night Shyamalan “Trap” con Josh Hartnett che va al concerto col figlio e si ritrova intrappolato in qualcosa di incredibile, è terzo con 120 mila euro, 16 mila spettatori con 211 sale. In America ha incassato finora 19 milioni di dollari, 23 globali. Il videogame-movie “Borderlands” diretto da Eli Roth con Cate Blanchett (“fa strano vederlo in un gioco da game boy”, leggo su Variety), Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, al suop primo giorno in sala in Italia, incassa 47 mila euri, 6 mila spettatori in 188 sale.

Al quinto posto “Inside Out 2” della Pixar, dall’alto dei suoi 44 milioni e mezzo di euro, incassa 45 mila euro e porta 7 mila spettatori al cinema. La riedizione estiva, così si chiamavano un tempo i vecchi film riproposto in sala, di “Il signore dgeli anelli. Le due torre” è sesta con 23 mila euro e un totale di 536 mila euro. La new entry “Miller’s Girl” con Martin Freeman professore e Jenna Ortega studente, piuttosto snobbato dalla critica americana, è settimo con 5.856 euri e 949 spettatori. “Tziesters” di lee Isaac Chung, che è tanto piaciuto agli americani, da noi spignatta al nono posto con 4.888 euro, 764 spettatori e un totale di 1 milione 315 mila euro. In America ha incassato 202 milioni che diventano 281 globali.

