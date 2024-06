CIAK, MI GIRA! - CON L’ARRIVO DI 11 NUOVI FILM, LA CLASSIFICA CAMBIA. E “BAD BOYS RIDE OR DIE" SALE SUBITO AL PRIMO POSTO CON 180 MILA EURO, 50 MILA SPETTATORI IN 337 SALE. NON SARÀ UN CAPOLAVORO MA ALMENO È ALLEGRO E NON DORMI IN SALA - AL SECONDO POSTO NELLA CLASSIFICA ITALIANA TROVIAMO “KINDS OF KINDNESS”, FINORA USCITO SOLO DA NOI, CON 67 MILA EURO, 18 MILA SPETTATORI IN 399 SALE - SEGUONO I “ME CONTRO TE. IL FILM. OPERAZIONE SPIE”, SCESO AL TERZO POSTO CON 40 MILA EURO E 11 MILA SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Bad Boys Ride or Die

Con l’arrivo di 11 nuovi film, francamente un po’ svendita della stagione tra avanzi di Cannes 2023 e di Venezia 2023, la classifica cambia. E “Bad Boys Ride or Die” o “Bad Boys 4” con Will Smith e Martin Lawrence sale subito al primo posto con 180 mila euro, 50 mila spettatori in 337 sale. Non sarà un capolavoro ma almeno è allegro e non dormi in sala. Quarto film della serie, è anche il primo che Will Smith esce in sala dopo la scena dello schiaffo a Chris Rock nel 2022, e il non riuscito “Emancipation” di Antoine Fuqua che uscì solo sulle piattaforme.

emma stone kinds of kindness

E’ già arrivato a 74 milioni di dollari in America e a 125 globali. Solo in Francia è secondo dietro la commedia nazionale con diversità “Un p'tit truc en plus” che domina la stagione da sei settimane con 6, 6 milioni di spettatori. Al secondo posto nella classifica italiana troviamo “Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley, finora uscito solo da noi, con 67 mila euro, 18 mila spettatori in 399 sale e un totale di 713 mila euro. Seguono i “Me contro te. Il film. Operazione spie”, sceso al terzo posto con 40 mila euro, 11 mila spettatori in 326 sale e un totale di 2 milioni 60 mila euro.

l'arte della gioia

Quarto posto per l’horror “The Watchers – Loro ti guardano” di Ishona Shyamalan con Dakota Fanning con 35 mila euro, 10 mila spettatori in 276 sale e un totale di 425 mila euro. La seconda parte di “L’arte della gioia”, miniserie tratta dal romanzo-fiume di Goliarda Sapienza diretta da Valeria Golino e interpretata da Tecla Isolia, Valeria Bruni Tedeschi e Guido Caprino, al suo esordio in sala è quinta con 17 mila euro, 4 mila spettatori.

the animal kingdom

Il fantasy metaforico francese “The Animal Kingdom”, ma in realtà si chiamava “Le règne animal”, di Thomas Cailley con Romain Duris, Paul Kirchner, Adèle Exarchopoulos, Billie Blain, dove gli esseri umani si ammalano e diventano strane creature animaloidi, per nulla amati dalla società razzista lepeniana, è sesto con 16 mila euro, 4 mila spettatori. Ieri alle 18 alla sala 6 del Savoy a Roma eravamo in tre. Ma a metà film il signore seduto dietro di noi, non giovanissimo, se ne è andato lasciandoci in due. In Francia ha incassato più di 8 milioni di dollari. Ieri al Savoy 12 euro.

l'impero di bruno dumont. 3

Seguono “If – Gli amici immaginari”, 14 mila euro un totale di 1, 8, “Furiosa”, 12 mila euro un totale di 1, 6. Vedo che “Ennio Doris” risale la classifica e con 9 mila euro di incasso torna al decimo posto. Wow! L’anteprima in due sale di “The Bikeriders” ha incassato 4.851 euro con 1.404 spettatori. La new entry italiana “Dall’alto di una fredda torre” di Francesco Frangipane con Vanessa Scalera e Edoardo Pesce è 18° cib 3.240 euro e 907 spettatori, “L’impero” di Brumo Dumont, stravaganza totale con una siotuazione alla Star Wars in Normandia, è 31° con 1.395 e 391 spettatori.

