CIAK, MI GIRA! - AL SECONDO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE IL KOLOSSAL ACTION “UNCHARTED” RADDOPPIA CON 423 MILA EURO D’INCASSO E 61.518 SPETTATORI PER UN TOTALE DI 725 MILA EURO. SECONDO POSTO PER “ASSASSINIO SUL NILO” CON 194 MILA EURO. TERZO IL DOCUMENTARIO DI TORNATORE SU MORRICONE, “ENNIO”, CON 103 MILA EURO. GLI ALLEGRISSIMI “LEONORA ADDIO” E “UNA FEMMINA” ARRIVANO AL NONO E AL DECIMO POSTO CON 6 MILA EURO CIASCUNO. SONO RIMASTO UN PO’ DELUSO DA “FEDELTÀ”, SERIE NETFLIX ITALIANA CHE PROMETTEVA CHISSACCHÉ MA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mark wahlberg tom holland uncharted 1

Al suo secondo giorno di programmazione il kolossal action “Uncharted” diretto da Ruben Fleischer con Tom Holland e Mark Wahlberg raddoppia con 423 mila euro d’incasso e 61.518 spettatori per un totale di 725 mila euro. Secondo posto per “Assassinio sul Nilo” con 194 mila euro, 28.183 spettatori e un totale di 2, 6 milioni di euro. Terzo il documentario di Giuseppe Tornatore su Morricone, “Ennio”, con 103 mila euro e un totale di 486 mila euro. Quarto posto per la commedia “Marry Me – Sposami” con Jennifer Lopez e Owen Wilson, con 46 mila euro e un totale di 645 mila euro. Gli allegrissimi “Leonora addio” di Paolo Taviani e “Una femmina” arrivano al nono e al decimo posto con 6 mila euro ciascuno.

ASSASSINIO SUL NILO 1

Cosa dire? Certo, se fate una capatina su Amazon e Netflix trovate cose magari più appetibili da vedere la sera. Tipo “House of Gucci” di Ridley Sciott con Lady Gaga come Lady Gucci, Adam Driver, un Al Pacino fuori di testa come zio Aldo e Jared Leto truccatissimo come lo scriteriato Paolo Gucci. Trashissimo, ma molto divertente. O l’accattivante, magari non così riuscito, “L’ultima notte a Soho” di Edgar Wright con Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie, fantasy con viaggio nel tempo nella swinging London. Con musica meravigliosa. Il documentario musicale capolavoro “Summer of Soul” di Ahmir Questlove Thompson dedicato alla Woodstock del soul.

tom holland uncharted.

O il freschissimo “Halloween Kills” di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, che merita una seconda occasione, “Il bambino nascosto” di Roberto Andò con Silvio Orlando. Senza scordare “Tre piani” di Nanni Moretti.

ENNIO - DOCUMENTARIO DI TORNATORE

Su Netflix, in una marea di film e serie turche e coreane, o di recuperi di vecchi film inglesi e francesi, mi sono segnato il capolavoro di Jean Renoir “Marseillaise”, che non vedo da più di trent’anni, per non parlare di “Le testamente du docteur Cordelier”, il dottor Jekyll di Jean Renoir con Jean-Louis Barrault in arrivo tra qualche girono. O il fantascientifico, nuovissimo, “Big Bug” di Jean-Paul Jeunet. Mi sembra interessante anche la serie giapponese basata dull’infedeltà di un gruppo di mogli “Fishbowl Wives” con Ryoko Shinohara, Takanori Iwata, che mi sembra piuttosto spinta.

Invece, beh…, sono rimasto un po’ deluso dalla serie Netflix italiana che prometteva chissàcché ideata sotto la nuova direzione di Tinni Andreatta, “Fedeltà”, diretta da Andrea Molaioli e Stefano Cipriani, tratta dal libro di Marco Missiroli e prodotta da Angelo Barbagallo+Netflix con la coppia finto milanese Michele Riondino e Lucrezia Guidone nei panni del bel professore di scrittura creativa Carlo Pentecoste, un sub-Baricco, e di Margherita Verna, architetta impiegata come agente immobiliare di case di un certo livello.

Lina Siciliano - Una femmina

Sarebbero una coppia perfetta, come vediamo all’inizio con la gag di lui che si finge un compratore in una bella casa in zona Concordia e lei che si toglie subito le mutande, solo che lui poi perde un po’ la testa per una studentessa biondina, tal Sofia, interpretata dalla new-entry Carolina Sala, e lei per un fisioterapista bonazzo, Leonardo Pazzagli. Ma scopano, almeno? Mah. Mi sembra che la serie sia un po’ noiosa, anche se per puro piacere di vedere dove vanno a parare, come Totò, sono andato parecchio avanti. E trovo questi personaggi, interpretati da due bravi attori, ohibò, con battute e letture così banali e poco interessanti che mi sembra meglio la mia vita da sessantenni di questi trentenni finto milanesi.

fedelta' 3

Come pensavo, il problema è quasi sempre la sceneggiatura. Già i primi minuti di “Fishbowl Wives”, basato su un tema analogo, la fedeltà/l’infedeltà mi sembra decisamente più attraente. Mi spiegate perché dovremmo essere attratti da una coppia di milanesi che sentono odor di corna e non hanno ancora i soldi per la casa al centro? Per fortuna che in qua e in là ci sono buoni attori, Maria Paiato e Luisa Maneri che fanno le mamme dei due, Gianluca Gobbi che passa da una fiction all’altra, Maurizio Donadoni come padre di Carlo. Però ieri sera la seguitava a vedere…

