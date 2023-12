CIAK, MI GIRA! - TESTACCIO RULES. CON UNA DOMENICA DA 729 MILA EURO, CONTRO I 582 MILA DI “NAPOLEON”, “C’È ANCORA DOMANI” VINCE ANCHE QUESTA SETTIMANA - EVIDENTEMENTE PESA LA PARTITA DI IERI SERA NEL CROLLO DOMENICALE DI “NAPOLEON”, CHE SABATO ERA PRATICAMENTE APPAIATO AL FILM DI PAOLA CORTELLESI, MOLTO VISTO E RIVISTO DALLE SIGNORE ROMANE - DETTO QUESTO, I DUE, ASSIEME, SI MANGIANO OLTRE 1000 SALE ITALIANE, LASCIANDO POCO E NULLA AI FILM CONCORRENTI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Testaccio Rules. Con una domenica da 729 mila euro, contro i 582 mila di “Napoleon”, “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi vince anche questa settimana con 2 milioni 124 mila euro arrivando a 27 milioni 281 mila euro contro l’incasso del film di Ridley Scott, 1 milione 822 mila euro nel weekend che diventano 5 milioni 533 mila euro totali. Evidentemente pesa la partita di ieri sera, Napoli-Inter, in questo crollo domenicale di “Napoleon”, che sabato era praticamente appaiato al film testaccino. Molto visto e rivisto dalle signore romane. Mi ha detto mia moglie, che l’ha visto ieri al Caravaggio, che la sala era praticamente piena di signore ottantenni. No.

A mia moglie non gli è piaciuto proprio e si è pure incazzata con me che ce l’ho mandata al grido !”un film che fa 27 milioni di euro va visto”. Detto questo, “C’è ancora domani” e “Napoleon”, assieme, si mangiano oltre 1000 sale italiane, 648 il primo e 574 il secondo, lasciando poco e nulla ai film concorrenti. Non so se è la scelta giusta, perché molti film sono andati proprio al massacro questo weekend con poche sale e ancor meno proiezioni. Per fare un esempio, se “C’è ancora domani” riesce a fare cinque proiezioni a sala e “Napoleon” tre, perché è più lungo, un film come “I limoni di inverno” di Caterina Carone con Christian De Sica e Teresa Saponangelo, viene relegato a una sola proiezione alle 15. Un suicidio.

“Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” con Rachele Zegler è terzo con 546 mila euro nel weekend e un totale di 4,9 milioni di euro, “Cento domeniche” di e con Antonio Albanese in versione operaio pensionato fregato dalla banche amiche del nord, è quarto con 478 mila euro e un totale di 1,2 milioni. Non sta funzionando benissimo, ma è molto aiutato, ovviamente, dalla distribuzione della Vision, la stessa di C’è ancora domani”, al punto che ha ben 368 sale. Insomma è una guerra. Il cartone animato della Illumination “Prendi il volo” è quinto con 420 mila euro, “Diabolik, chi sei?” dei Manetti bros sesto con 332 mila euro con la bellezza di 337 sale.

Settimo posto per la commedia per anziani “La guerra dei nonni” di Gianluca Anzanelli con Salemme e Tortora, 305 mila euro, 306 sale, ottavo per l’horror anglo-calabrese “Home Education” con Julia Ormond con 220 mila euro, 258 sale. “Palazzina LAF” di e con Michele Riondino, serissimo film sui disastri dell’ILVA di Taranto è nono con 179 mila euro, ma ha solo 109b sale, mentre “Il signore della vendetta – Silent Night” di John Woo è decimo con 130 mila euro.

Tra gli altri film italiani vedo che “La chimera" Di Alice Rohrwacher non riesce a crescere, è 12° con 91 mila euro, con 53 sale, e un totale di 240 mila euro. “I limoni d’inverno” 21° con 21 mila euro in 28 sale. Ma andrebbe visto quante proiezioni riesce davvero a fare in queste sale. L’horror-melo parmense “Il paese del melodramma” di Francesco Barilli con Luc Merenda nel ruolo della Morte Secca con tanto di falce è 26° con 11 mila euro in 7 sale. Si difende. “Con la grazia di un Dio” di Alessandro Roja con Tommaso Ragno in giro per Genova come fosse Pierfrancesco Favino nella Napoli di “Nostalgia” di Martone è 30° con 4 mila euro in 10 sale.

In America trionfa facilmente il film concerto di Beyonce, chiamato pomposamente “Renaissance: A Film by Beyonce”, 21 milioni di dollari nel weekend, seguito da “Hunger Games”, 14 milioni di dollari, un totale americano di 121 e globale di 243, che non è male se il budget del film è di 100 milioni di dollari. Il potente 33° film della Toho, “Godzilla Minus One”, forte dell’appoggio critico, è terzo con 11 milioni di dollari alla sua prima settimana e un globale di 34 milioni. Da noi non è entrato nemmeno tra i primi dieci incassi, è 14° con 61 mila euro questo weekend, ma in 100 sale. “Trolls 3” è quarto con 7,6 milioni un totale americano di 74 milioni e globale di 160 milioni di dollari, un successo. Un disastro, invece, “Wish” della Disney, quinto con 7, 4 milioni con un totale di 41 milioni e un globale di 81 milioni.

