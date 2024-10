CIAK, MI GIRA! - LA VERA NOTIZIA DI OGGI NON È IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA DI “VERMIGLIO” DI MAURA DELPERO, MA CHE PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DEL NOSTRO CINEMA ABBIAMO DUE FILM ITALIANI DIRETTI DA DONNE IN CIMA ALLA CLASSIFICA. AL SECONDO POSTO TROVIAMO “IL TEMPO CHE CI VUOLE” DI FRANCESCA COMENCINI - NELL'AGONIA DI UNA INDUSTRIA UN TEMPO FLORIDA, 308 MILA EURO È IL TOTALE DEGLI INCASSI (IL 30% IN MENO RISPETTO A UN ANNO FA), SONO LE DONNE A TENER VIVO QUALCHE INTERESSE PER IL CINEMA - VIDEO

vermiglio

Marco Giusti per Dagospia

La vera notizia oggi non è il ritorno in cima alla classifica di “Vermiglio” di Maura Delpero, inoltre con un incasso incredibilmente basso, 42 mila euro e 6.636 spettatori con un totale di 689 mila euro, ma che per la prima volta nella storia del nostro cinema abbiamo due film italiani diretti da donne in cima alla classifica. Infatti al secondo posto troviamo “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, 29 mila euro, 4971 spettatori e un totale di 348 mila euro.

il tempo che ci vuole di francesca comencini

Sappiamo benissimo che questi due primi incassi difficilmente si ripeteranno domani visto l’arrivo in sala, oggi, di un film americano forte come “Joker: Folie a deux” di Todd Philips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Tra parentesi arriva anche in sala l’ottimo “Familia” di Francesco Costanbile con Francesco Gheghi, Barbara Ronchi e Francesco Di Leva, che tratta temi importanti come il degrado della famiglia tradizionale, il fascismo di borgata da underdog tra violenza e zaccagnate e presenta per la prima volta un regista che si definisce non binario.

joker folie a deux 16

Ma quello che voleva segnalare, nell’agonia di una industria un tempo florida, 308 mila euro è il totale degli incassi, il 30 % in meno rispetto a un anno fa, è il fatto che sono le donne a tener vivo qualche interesse per il cinema da vedere in sala. E sono sempre le donne a far la differenza fra un film e l’altro. Come accadde, pur se con differenti incassi, a “C’è ancora domani”. Oltre, ovviamente, ai bambini, che però vanno al cinema solo il sabato e la domenica e a qualche evento particolare che riporta la gente al cinema.

jasmine trinca Maria Montessori

O al ritorno di qualche grande film popolare. Come potrebbe essere “Joker 2”. Ma, al di là della miseria al botteghino, trovo un fatto abbastanza straordinario che due film italiani, diretti da registe donne siano in cima alla classifica. Per una volta. E mettiamoci anche l’arrivo in classifica del film italo-francese sulla Montessorri, “Maria Montessori: La nouvelle femme” diretto da Lea Todorov con Jasmine Trinca, settimo con 13 mila euro.

vermiglio romana maggiora vergano fabrizio uni il tempo che ci vuole Familia joker folie a deux 13 joker folie a deux 15 joker folie a deux 14 joker folie a deux 12 vermiglio joker folie a deux 17 fabrizio uni romana maggiora vergano il tempo che ci vuole romana maggiora vergano fabrizio uni il tempo che ci vuole il tempo che ci vuole di francesca comencini 3 vermiglio, la sposa di montagna vermiglio vermiglio Familia

jasmine trinca Maria Montessori Familia Familia romana maggiora vergano il tempo che ci vuole