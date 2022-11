CIAK, MI GIRA - WAKANDA! WAKANDA! ERA OVVIO CHE “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER” CON LE SUE EROINE FORTI, NERE, MEZZO AFRICANE E MEZZO LGBT, ALLA FACCIA DELLE GAFFE DEGLI SPROVVEDUTI POLITICI ITALIANI NEL MEDITERRANEO, AVREBBE DOMINATO LA SCENA QUESTA SETTIMANA. GLI INCASSI VANNO ANCHE OLTRE LE ATTESE CON 180 MILIONI DI DOLLARI NEL WEEKEND AMERICANO E 330 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI NEL WEEKEND - IN ITALIA SOLO IERI HA INCASSATO 1 MILIONE 38 MILA EURO CON 135.801 SPETTATORI DISTANZIANDO ENORMEMENTE “LA STRANEZZA” DI ROBERTO ANDÒ - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

black panther wakanda forever

Wakanda! Wakanda! Era ovvio che “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler con le sue eroine forti, nere, mezzo africane e mezzo lgbt, alla faccia delle gaffe degli sprovveduti politici italiani nel Mediterraneo, avrebbe dominato la scena questa settimana. Ma credo che il pubblico di Black Panther non sia proprio interessato a quel che fanno Meloni/Salvini & co.

black panther wakanda forever 18

Gli incassi del film vanno anche oltre le attese con 180 milioni di dollari nel weekend americano, secondo incasso dell’anno dietro “Doctor Strange nel multiverso della follia”, e 330 milioni di dollari globali nel weekend che vengono dai mercati di tutto il mondo. 15 milioni dall’UK, 13 dalla Francia, 12 dal Messico, 8,9 dalla Corea del Sud, 7, 1 dal Brasile, 3, 5 dal Giappone.

la stranezza pirandello

In Italia vince la settimana con 4 milioni 141 mila euro. Solo ieri ha incassato 1 milione 38 mila euro con 135.801 spettatori distanziando enormemente il campione italiano, “La stranezza” di Roberto Andò con Toni Servillo come Pirandello pizzuto e incappottato e i suoi due assi nella manica, del cappottone, Ficarra e Picone, secondo con 295 mila euro, 42.731 spettatori per un totale di 4 milioni 186 mila euro che ne fanno il terzo incasso di tutta la stagione.

l'ombra di caravaggio 1

Con 330 milioni ottenuti in pochi giorni, “Black Panther: Wakanda Forever” è pronto alla scalata alla classifica generale e punta almeno a spodestare “Black Adam”, che vanta 352 milioni di dollari di incasso globale. Ma ancora non si sa se “Black Panther” o “Black Adam” usciranno mai in Cina, dove ha fatto faville questa settimana un true-crime locale appena uscito, “The Tipping Point” diretto dall’hongkonghese David Lam con Zhou Yiwei, 8, 8 milioni di dollari, storia di una studentessa trovata morta scaraventata da una finestra del college.

louis garrel l'ombra di caravaggio.

Ma come dimostra il clamoroso successo di “Black Panther” in Corea del Sud, 8,9 milioni di dollari, l’Asia è un mercato che può davvero fare la differenza per i kolossal americani. Da noi, quindi, dietro “Black Panther: Wakanda Forever” e i suoi 4, 1 milioni di euro, e dietro “La stranezza”, secondo con 771 mila euro nel weekend e ieri con 295 mila euro con un totale di 4,1 milioni, troviamo “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio genio e scopatore, terzo nel weekend con 524 mila euro, ieri con 204 mila euro, che segna un totale di 1,4 milioni di euro faticosamente raggiunti.

black panther wakanda forever 8

Quarto posto nel weekend italiano è “Lo schiaccianoci e il flauto magico” con 349 mila euro e un totale di 909 mila, mentre è quinto la commedia erotica per sessantenni “Il piacere è tutto mio” con Emma Thompson che decide di togliersi qualche sfizio in tarda età con un giovane escort, 307 mila euro, ieri visto da 29.806 spettatori.

In classifica seguita a muoversi bene “Triangle of Sadness” di Ruben Ostlund, nono nel weekend con 118 mila euro, ieri ottavo con 43 mila euro e un totale di 601 mila euro, mentre “War – la guerra desiderata” di Gianni Zanasi con Edoardo Leo e Miriam Leone in uno scenario di assurda guerra con la Francia che potrebbe far insospettire i nuovi ministri italiani al comando, da Tajani a Sangiuliano, è decimo nel weekend con 84 mila euro.

triangle of sadness 3

Gli altri incassi italiani diciamo che non sono proprio incoraggianti. L’horror “Piove” di Paolo Strippoli è 13° con 52 mila euro nel weekend e il musical “The Land of Dreams” di Nicola Abbatangelo è 15° con 42 mila euro. Vabbé.

