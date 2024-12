CIAK! IL NUOVO FILM DI PAOLO SORRENTINO SI CHIAMERÀ “LA GRAZIA” E AVRÀ COME PROTAGONISTA TONI SERVILLO – DOPO IL SUCCESSO AL BOTTEGHINO DI “PARTHENOPE”, IL REGISTA NAPOLETANO RICHIAMA IL SUO ATTORE FETICCIO (APPARSO IN 7 DEI 10 FILM DI SORRENTINO): LE RIPRESE INIZIERANNO NELLA PRIMAVERA DEL 2025 E IL FILM SARÀ PRODOTTO DA “THE APARTMENT”

Traduzione dell'articolo di Nick Vivarelli per www.variety.com

Paolo Sorrentino - il cui ultimo film “Parthenope” sta facendo registrare incassi da record al botteghino italiano - tornerà dietro la macchina da presa per girare “La Grazia”, un film drammatico che riunirà il regista premio Oscar con l'attore de “La grande bellezza” Toni Servillo.

Servillo è noto al pubblico internazionale soprattutto per il suo memorabile ruolo di Jep Gambardella, scrittore e mondano romano che intraprende una discesa dantesca tra i grotteschi lustrini della Città Eterna in “La grande bellezza”, che ha vinto l'Oscar 2014 come miglior film internazionale.

L'attore napoletano è apparso in sette dei 10 film di Sorrentino fino ad oggi, a partire dal suo folgorante debutto, “L’uomo in più”, in cui Servillo interpretava un crooner invecchiato e dipendente dalla cocaina. Oltre a “La grande bellezza”, tra gli altri suoi ruoli da protagonista nei film di Sorrentino, Servillo ha interpretato un contabile eroinomane per la mafia nel secondo film di Sorrentino “Le conseguenze dell'amore”, il controverso politico italiano Giulio Andreotti ne “Il Divo” e il magnate dei media diventato politico Silvio Berlusconi in “Loro”.

Scritto da Sorrentino, le riprese di “La Grazia” inizieranno nella primavera del 2025. Il film sarà prodotto da The Apartment, di proprietà di Fremantle - di cui Annamaria Morelli è amministratore delegato - e per Numero 10, la società di Sorrentino, in associazione con l'italiana PiperFilm. Quest'ultima distribuirà “La Grazia” anche in Italia.

PiperFilm ha fatto affari d'oro al botteghino italiano con “Parthenope” di Sorrentino, la sontuosa lettera d'amore del regista alla sua città natale, che ha superato i 7,4 milioni di euro (7,7 milioni di dollari) al botteghino italiano da quando è uscito il 24 ottobre. Questi numeri lo hanno reso il primo incasso locale dell'anno e il miglior risultato di Sorrentino al botteghino italiano, meglio di “La grande bellezza”.

A24 distribuirà “Parthenope” negli Stati Uniti il 7 febbraio, mentre Pathé ha fissato all'8 gennaio la data di uscita francese del film.

