27 ott 2022 17:08

CIAO, “CICCIO” – LA ROMA BY NIGHT PIANGE ANGELO “CICCIO” NIZZO SCOMPARSO A TODI, A 72 ANNI: ULTIMO RE DELLE RUGGENTI NOTTI DELLA CAPITALE, INVENTÒ "IL VIPPAIO" DELL’ALIEN - HA LAVORATO NEI LOCALI DEI BORNIGIA (IL GILDA, L'ALIEN, IL MUCH MORE, IL GILDA ON THE BEACH) PER POI DIVENTARE PR E DIRETTORE ARTISTICO DEL GILDA CLUB – QUELLA NOTTE CON MICKEY ROURKE E ROBERTA PANDOLFI, LE FOTO A DANIEL DUCRET, EX DI STEFANIA DI MONACO, E L’ACCOGLIENZA AL NIPOTE DEL PRINCIPE DEL QATAR…