CICCIOLINA FA 70: "IL MIO RIMPIANTO? AVER DETTO NO A VASCO. MI AVEVA SEGUITO IN BAGNO. E IO, SCEMA IO, SONO SCAPPATA VIA. ORA MAGARI…” – ILONA STALLER SI RACCONTA A "CHI" ALLA VIGILIA DEI SUOI 70 ANNI: "MENO MALE CHE IN STRADA MI FISCHIANO ANCORA DIETRO. JEFF KOONS? MI SONO SPOSATA CON L’ARTISTA PIÙ QUOTATO AL MONDO MA LUI NON MI DA’ NEANCHE UN DOLLARO. E PENSARE CHE..." – E POI IL SESSO, IL SANREMO MANCATO CON FRANCO FRANCHI, IL VITALIZIO ("DOBBIAMO LITIGARE?") - "PROVARCI CON UNA DONNA? PERCHÉ NO? MOLTI UOMINI HANNO PAURA, PENSANO CHE…"

Azzurra della Penna per “Chi”

cicciolina

Scusi il ritardo, dovevo pagare delle bollette...». Oddio, Cicciolina ce la si immagina in molti modi, ma in fila alla posta, eddai. Sì, anche ora che compie 70 anni (e all’improvviso siamo tutti un po’ più vecchi) ce la si immagina con la coroncina di fiori in testa e l’orsacchiotto e... «E infatti lei non ha idea delle richieste fra Instagram, Twitter e Facebook e quant’altro».

Domanda. Ma che cosa chiedono a Ilona Staller, che magari a quota centodue ci è arrivata?

Risposta. «Guardi, io di certo non vado in pensione. Lo scriva bene in evidenza: faccio serate, concerti, dipingo, gioco anche a scacchi e quasi sempre vinco».

D. In pensione, magari no, ma il vitalizio...

cicciolina

R. Ma allora dobbiamo litigare?».

D. Ma no, che non c’è niente di nuovo sul fronte parlamentare. Senta, ma che richieste riceve via social?

R. «Ah, di tutto e di più. Per esempio, se posso partecipare a un addio al celibato».

D. E lei che cosa risponde?

R. «Che ci vado facendo solo ed esclusivamente presenza, con una guardia del corpo mia personale e che chiedo una cifra blu, perché a dire la verità non li voglio mica tanto fare questi addii al celibato».

D. E perché?

cicciolina

R. «Perché non mi va e perché l’unica cosa che non rifarei nella mia vita, tornassi indietro, è sposarmi».

D. Addirittura? Ilona: 70 anni.Che effetto le fa?

R. «Per fortuna li porto bene, la gente si ferma ancora per strada. E sono magari con le scarpe da tennis, tuta e coda di cavallo, non vado certo in giro con il vestitino bianco e la coroncina in testa, che sennò a casa non ci arrivo mica».

D. E quanti anni hanno i suoi “street fan”?

cicciolina

R. «Dalla nuova generazione – mi conoscono perché vanno su Internet – fino agli ottantenni che conoscono anche le mie canzoni: avevo un contratto con la RCA, sa? E dovevo andare a Sanremo con la canzone Cappuccetto Rosso cantata in duetto con Franco Franchi. Hanno bloccato la mia partecipazione».

D. Era allora, ora a Sanremo Achille Lauro canta Me ne frego vestito da donna?

CICCIOLINA

R. «Quando l’ho visto ho detto: “Che fico”. E come lui anche i Måneskin... Io sono contenta che ci siano queste manifestazioni che raccontano, in fondo, quello che io dico da sempre: che siamo liberi di esprimerci e di essere come vogliamo. Comunque, non è mica ancora così, “liberi tutti”: io ultimamente ero andata ospite in una trasmissione in Rai, mi ero scritta con il pennarello rosso sulla mano Ddl Zan, l’hanno visto, e la mia ospitata che doveva durare 45 minuti è durata un quarto d’ora, “Grazie e arrivederci”».

D. Lei, però, non è nuova, come dire, a sortite bizzarre, ultimamente si definita “vergine eterna”, suvvia Ilona.

R. «E lo sono, lo sono mentalmente, ho fatto sesso è vero, ma sono pulita, bella, dentro di me, nel mio intimo, sono più trasparente dell’acqua».

CICCIOLINA

D. A proposito, dicono che il mercato della sua lingerie vada a gonfie vele. È vero?

R. «Ci sono molti feticisti, mi chiedono se possono comprare i miei tacchi a spillo, i miei tanga, i reggiseni, le coroncine».

D. E lei questi “affaroni” li dichiara?

R. «Se le mutandine pagano l’Iva...».

D. Parlando di soldi veri, lei è stata sposata con l’artista che fa schiattare di invidia Julian Schnabel e Damien Hirst messi insieme, il più quotato, Jeff Koons, il cui Coniglio d’acciaio è stato battuto all’asta per 91,1 milioni di dollari...

R. «Koons non mi dà neanche un dollaro».

D. Ma se avete un figlio...

R. «E guardi che l’ho fatto diventare io popolare in tutto il mondo il “mister”, ma non mi interessa più di tanto, a parte il fatto che è il padre di mio figlio».

cicciolina koons

D. Però sarebbe stato meglio un coniglio ieri che un tanga oggi. O no?

R. «Guardi, in America tutte le ex mogli, ma proprio tutte, prendono dei soldi, ma lì di me avranno detto: “Sicuramente è comunista perché viene dall’Ungheria e sicuramente è una p*****a perché fa la pornostar”. Ma sa una cosa? E adesso non parlo di Koons parlo di tutti quelli che accumulano tanta ricchezza, non se li porteranno nella tomba quei milioni là, nella tomba ci entreranno nudi e crudi».

D. Ilona, secondo lei i ricchi piangono a letto?

R. «Secondo me sì, perché loro più che con le donne fanno sesso con i loro miliardi. L’amore e il sesso, invece, si fanno con il cuore, i sentimenti, il corpo, l’armonia fra due persone».

vasco rossi

D. È innamorata?

R. «Solo della vita».

D. Questa è una risposta “para...” Da quant’è che Cicciolina non fa sesso? Pardon, l’amore?

R. «Da diversi anni, ma io non posso andare a cercarmi in giro una persona solo per un flirt, solo perché quella persona possa dire: “Ho fatto sesso con Cicciolina”. Io voglio un amore».

D. Sì, ma lei non è che a 70 anni ora possa fare Bridget Jones.

R. «Infatti se non esiste non vado in crisi, chissenefrega: faccio l’amore con me».

D. Si potrebbe innamorare di una donna?

cicciolina 19

R. «Tutto sommato... Perché no? E poi molti uomini hanno paura, pensano che chissà che devono fare, pensano che farebbero una brutta figura e allora rinunciano a provarci».

D. E invece?

R. «Invece io sono una donna semplice, voglio solo fare cose un pochino curiose».

D. Tipo?

R. «Che ne so, sesso nella vasca da bagno, oppure in un parco pieno di fiori, sotto gli alberi, in una piscina piena di petali di fiori. Sempre immersa nella natura. Secondo me gli uomini hanno paura della bomba sexy».

D. Dovrebbero durare ore e ore prima di farla esplodere?

R. «Per carità, potrei morire, ma meglio venti minuti, non di più e non di meno, e poi baci e carezze».

D. Ma a 70 anni il desiderio com’è?

R. «È sempre bello, piacevole e forte».

PANELLA E CICCIOLINA

D. Ilona, ma sarà mica una femminista, lei?

R. «A modo mio sono femminista o, in ogni caso, sono una donna autonoma, ormai è una vita che dipendo da me».

D. Un’ultima cosa, ci racconta un bacio non dato?

R. «Fra i tanti dati? (ride, ndr). Molti anni fa ero sul palco al Bandiera Gialla e quella sera c’era un giovanissimo Vasco Rossi, che era stupendo e mi aveva seguito in bagno. E io, scema io, ero uscita da un’altra porta, scappata via. Perché, veramente non lo so».

D. Lanciamo l’appello a Vasco per il suo compleanno?

VASCO ROSSI 65 CICCIOLINA MOANA POZZI

R. «Certo: mi dispiace tanto non averti baciato Vasco. Ora mi piacerebbe tanto farlo. O almeno scrivi una canzone per me».

Auguri, Ilona.

CICCIOLINA SCACCHI 2 CICCIOLINA SCACCHI CICCIOLINA CICCIOLINA Cicciolina Cicciolina 4 Cicciolina 2 Cicciolina 2 cicciolina in copertina su frigidaire - 1985 cicciolina jeff koons 2 cicciolina jeff koons 1 cicciolina jeff koons 11 cicciolina cicciolina jeff koons 12 made in heaven cicciolina jeff koons cicciolina jeff koons 3 2019 cicciolina a muccassassina cicciolina nelle foto di gianfranco salis cicciolina jeff koons 4