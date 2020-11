CICCIOLINA FOREVER – LUCA BEATRICE: “DI SOLITO FESTEGGIAMO GLI ANNI TONDI, PERÒ PER IL SUO MESTIERE NON C’È CIFRA PIÙ TONDA, SIMMETRICA, MAGARI SCOMODA DEL 69, IMPRATICABILE DOPO UNA CERTA ETÀ” – “QUELLI DELLA MIA GENERAZIONE LE DEVONO MOLTO: PRIMA A PORTARE LA PORNOGRAFIA NEI SALOTTI TELEVISIVI, PRIMA A CANDIDARSI IN POLITICA, PRIMA A DIVENTARE ‘OPERA D’ARTE’” – “QUANDO L’HO CONOSCIUTA LE HO CHIESTO DI KOONS: ‘SE PROPRIO VUOI SAPERLO – MI RISPOSE – FACEVA SESSO MALISSIMO, ALLA PECORINA, DUE COLPI E VIA CON RABBIA E VIOLENZA. E POI SI PORTAVA SEMPRE DIETRO LA…’”

cicciolina 8

Luca Beatrice per www.mowmag.com

Corso Giulio Cesare, periferia di Torino nei primi anni ‘80. La mia città stentava a sorridere e divertirsi persino negli anni del riflusso e del ludico, prigioniera della rigida divisione in classi e della cultura operaia, troppo seriosa e poco incline ad accettare che sì, le cose stavano davvero cambiando.

Alla metà circa di questa lunga arteria c’era il cinema Ambra, riconvertito da teatro popolare in sala a luci rosse. Sarà stato certo prima del 1983, prima dell’incendio del cinema Statuto in cui morirono 64 persone la cui conseguenza fu la chiusura di tutti i locali fuori norma.

luca beatrice

Ilona Staller, già assurta alla celebrità ben oltre la nicchia dell’hardcore, si esibiva “live” a Torino. La sala strabordava di gente, oltre il 90% pubblico maschile, attratta dalle funamboliche imprese della biondina ungherese che “cantava” in playback e a un certo punto tirava fuori da una cesta il celebre partner Pito Pito, il lungo serpente forse un po’ stordito utilizzato come particolarissimo sex toy.

cicciolina

Con Fred e il Verra, gli amici dei vent’anni, quelli che incontri tutti i giorni e con i quali condividi tutto, anche le ragazze (Fred purtroppo non c’è più, il Verra è un rispettabile docente di cinema al Politecnico, nonché documentarista apprezzato) avevamo trovato posto solo in fondo, contando poi di guadagnare le prime file come succede nei concerti rock.

cicciolina 2

C’era un tale seduto accanto a noi che si era portato da casa un binocolo di quelli che si usavano al Gran Paradiso per avvistare gli stambecchi, era venuto fin lì per vedere bene mica per farsi raccontare.

Oggi, Ilona compie 69 anni. Noi di solito festeggiamo gli anni tondi, però per il suo mestiere non c’è cifra più tonda, simmetrica, magari scomoda del 69, impraticabile dopo una certa età.

ROCCO SIFFREDI E CICCIOLINA

Quelli della mia generazione, uomini e donne, le devono molto: prima a portare la pornografia nei salotti televisivi, prima a mostrare il seno nudo in diretta tv (nel 1978), prima a superare l’immagine sporca, indecente e punitiva del sesso, sostituendola con una visione angelicata, innocente, da paradiso terrestre.

cicciolina jeff koons 11

Prima a candidarsi in politica nelle liste del Partito Radicale, convinta da quel genio di Marco Pannella che ho votato quasi sempre e che mi manca tantissimo, eletta in parlamento nel 1987 con oltre 20mila preferenze. Prima di diventare “opera d’arte”, un’operazione così perfetta da far salire nella scala della popolarità anche il marito Jeff Koons, erede designato di Andy Warhol negli anni ’80.

cicciolina jeff koons 5

“Siamo gli Adamo ed Eva contemporanei”, diceva Jeff per celebrare il mix tra kamasutra e barocco, kitsch e innocenza: “Ilona e io siamo fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna mediatica, io sono un uomo mediatico. Io credo totalmente di essere nel regno dello spirituale, adesso, con Ilona.

made in heaven cicciolina jeff koons

Attraverso la nostra unione abbiamo ristabilito il legame con la natura. Intendo dire che siamo diventati Dio”. Made in Heaven, il ciclo di opere firmate Koons, foto, sculture e oggetti con evidente sesso esplicito, debutta alla Biennale di Venezia nel 1990.

cicciolina jeff koons 3

Dopo il matrimonio celebrato al Museo d’arte moderna di Budapest, l’anno dopo, la nascita del figlio Ludwig, il resto è cronaca giudiziaria che sulle pagine dei giornali ha sostituito i bei momenti di sesso, arte, alta società.

cicciolina pannella comizio

Ha bisogno d’amore, Cicciolina, e infatti è rimasta in Italia dove le vogliamo un mondo di bene, soprattutto quelli della mia generazione che avrebbero venduto un rene per passare una notte o un pomeriggio con lei, che hanno visto tutti i suoi film e che (nel mio caso) hanno odiato Koons nonostante sia un grande artista perché l’ha trattata male, trattandola come la peggio puttana.

cicciolina nelle foto di gianfranco salis

Alcuni anni fa, saranno almeno dieci, l’ho conosciuta a una cena a Napoli, ospite dello stilista Gianni Molaro che ci aveva coinvolti entrambi in una performance nel Luna Park. Bellissima, desiderabile, profumata come un angelo. Non ho resistito poiché lavoro nell’arte di chiederle qualcosa su Jeff.

cicciolina e jeff koons

“Non ne parlo volentieri - mi rispose - ma se proprio vuoi saperlo faceva sesso malissimo, alla pecorina, due colpi e via con rabbia e violenza. E poi si portava sempre dietro l’insopportabile madre. Certi uomini proprio non sopportano che la loro donna abbia più successo di loro, tutto qui”. Per lei, per Ilona, mi sarei messo da parte, l’avrei aspettata a casa, l’avrei cucinato, avremmo visto un film insieme sul divano e poi avremmo fatto l’amore, anche se era stanca per il troppo lavoro.

2019 cicciolina a muccassassina

Auguri bionda, con tutto il cuore da Luca Beatrice

cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (9) cicciolina 3 cicciolina primo giorno da deputata cicciolina 3 cicciolina ursula davis con bijou cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (8) cicciolina jeff koons 4 un tenero bacio cicciolina e mastelloni cicciolina 5 cicciolina cicciolina ieri cicciolina oggi cicciolina teschio cicciolina sex CICCIOLINA E DANIELE PIOMBI ilona staller 1 ilona staller la mitica cicciolina CICCIOLINA E PIPPO BAUDO ILONA STALLER CICCIOLINA cicciolina e pannella cicciolina emma bonino cicciolina riccardo schicchi cicciolina in campagna elettorale cicciolina in parlamento cicciolina marco pannella cicciolina natascha kinsky e marco pannella cicciolina pannella a montecitorio cicciolina e moana mondiali cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (7) cicciolina 4 cicciolina cicciolina 7 cicciolina 5 cicciolina 6 ILONA STALLER CICCIOLINA ROCCO SIFFREDI CICCIOLINA ROCCO SIFFREDI CICCIOLINA vota cicciolina john holmes cicciolina john holmes e cicciolina cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (4) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (5) cicciolina jeff koons 2 aida nizar cicciolina cruciani cicciolina e jeff koons il dildo di cicciolina realizzato in cristallo di murano ilona staller a live non e' la d'urso 5 cicciolina jeff koons 1 cicciolina jeff koons 12 cicciolina jeff koons 4 ilona staller a live non e' la d'urso 9