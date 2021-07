28 lug 2021 20:14

CIME DI RAPPER - ALTRE GRANE PER FEDEZ: LA ONLUS “ASSOCIAZIONE PRO TERRITORIO E CITTADINI” LO HA DENUNCIATO PER “VILIPENDIO DELLE FORZE ARMATE” - L’ATTO, FIRMATO DAL COLONNELLO DEI CARABINIERI IN CONGEDO ROBERTO COLASANTI, METTE SOTTO ACCUSA IL TESTO DELLA CANZONE “TU COME LI CHIAMI”, DEL 2010, IN CUI IL MARITO DELLA FERRAGNI DAVA DEGLI "INFAMI" A CARABINIERI E MILITARI (E NON SOLO) - VIDEO + TESTO