CIN! CIN! "SALVINI HA FATTO 'COLPO GROSSO' ALLE EUROPEE" – UN PIROTECNICO UMBERTO SMAILA IN VERSIONE SOVRANISTA: “HO VOTATO IL LEADER DEL CARROCCIO - IL PREMIER CONTE? UNA FIGURA UN PO' STRANA, DI MAIO? CON QUELLA FACCETTA DA ORSETTO LAVATORE POTREBBE FARE QUALCHE CARTONE DELLA DISNEY. IL GOVERNO? DEVE ANDARE AVANTI MA 5S DICONO SEMPRE 'NO NO NO' COME LA CANZONE DEI GATTI DI VICOLO MIRACOLO" – VIDEO CULT

Da “Un giorno da pecora”

Lo showman Umberto Smaila, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha dato il suo giudizio sulla situazione del governo, passando dalla politica allo spettacolo all'Europa. Quello di Salvini alle europee è stato proprio un 'colpo grosso'...”Beh, avendo fatto io il programma 'Colpo Grosso' ci si può anche avvicinare. Diciamo che non è del tutto errato”.

Lei alle europee ha votato Lega? “Si, sono simpatizzante”. Secondo lei Salvini dovrebbe far cadere il governo? “Al momento va bene così, certo se continuassero ad arrivare tutti questi 'no' forse qualcosa succederà. Ma non sta a me dirlo”. Quale canzone le viene in mente se pensa a questi continui 'no' dei Cinquestelle? “Una dei Gatti di Vicolo Miracolo, che si intitolava proprio 'No, no, no, no”. Adatti il testo all'attualità politica...”Vorrei fare la Tav? No, no, no no. Vorrei fare la Tap? No, no, no no...”, ha scherzato Smaila a Un Giorno da Pecora. Come bisognerebbe porsi di fronte all'Europa dopo la procedura d'infrazione?

“Bisogna reagire, anche perché Lagarde e Moscovici, che ci comandano, fanno solo gli interessi della Francia. La Lagarde poi non è lo stinco di santo che vuole apparire”. Per quale motivo? “C'è tutto il caso Bernard Tapie e Credit Lyonnais, dove venne inquisita e poi salvata per il rotto della cuffia. Questi due personaggi che hanno un passato oscuro ci vengono a dire a noi cosa dobbiamo fare: è una cosa assolutamente inaccettabile. Credo che vadano salvaguardati gli interessi dell'Italia, specie nel campo dell'agricoltura, dell'arte, della nostra produzione alimentare”.

Le piace il premier Giuseppe Conte? “E' una figura un po' strana, ho sempre avuto l'impressione che ci fossero tre premier: Di Maio, Conte e Salvini”. Chi vorrebbe fosse il vero premier? “Se fosse Salvini non mi dispiacerebbe. Ma da uomo di spettacolo, comunque, dico che Conte mi piace, mi è simpatico, ha un certo carisma, è elegante e sempre ben pettinato, il che non guasta”.

Cosa potrebbe fare Giuseppe Conte in suo spettacolo? “Quel personaggio che faceva 'Gastone, sei un magnifico guaglione...”, ha scherzato Smaila a Un Giorno da Pecora. E invece Luigi Di Maio cosa potrebbe fare? “Con quella faccetta da orsetto lavatore non so cosa potrebbe fare. Forse qualche cartone della Disney”.

