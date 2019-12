28 dic 2019 11:06

IL CINEMA DEI GIUSTI - 'PINOCCHIO' DI GARRONE ANCORA TRIONFALMENTE IN TESTA AL BOX OFFICE IL 27 DICEMBRE CON 922 MILA EURO PER UN TOTALE DI 7,4 MILIONI. SECONDO POSTO IERI PER ‘JUMANJI THE NEXT LEVEL’ CON 907 MILA EURO E UN TOTALE DI 3,6 MILIONI, MENTRE ‘IL PRIMO NATALE’ DI FICARRA E PICONE SCENDE AL TERZO POSTO. QUINTO POSTO PER ‘STAR WARS -IL RISVEGLIO DI SKYWALKER’, 747 MILA EURO, CHE È BEN AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE DELLA DISNEY. MENTRE LA ‘DEA FORTUNA’…