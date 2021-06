IL CINEMA DEI GIUSTI - LO ASPETTAVAMO IN SALA, DOPO IL GRANDE LANCIO AL SUNDANCE E A VENEZIA, E INVECE DOVETE VEDERLO SU AMAZON PRIME QUESTO SOFISTICATO, INTELLIGENTE, SUPERHIPSTER, SUPER LESBO-WESTERN, LIEVEMENTE TOCCATO DA UN PO' DI SENTIMENTALISMO MA CON MUSICHE FAVOLOSE “IL MONDO CHE VERRÀ” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il mondo che verra??

Lo aspettavamo in sala, dopo il grande lancio al Sundance e a Venezia, e invece dovete vederlo su Amazon Prime questo sofisticato, intelligente, superhipster, super lesbo-western, lievemente toccato da un po' di sentimentalismo ma con musiche favolose “Il mondo a venire” ("The World To Come") diretto da Mona Fastvold, già regista di culto e compagna prima del cantante Sondre Lerche poi del regista Brady Corbet, interpretato dalle bravissime Katerine Waterston e Vanessa Kirby, inglese, raffinatissima principessa Margareth nella serie “The Crown”, premiata a Venezia però per “Pieces of a Woman” e già lanciatissima come nuova Bond Girl di uno 007 che vedremo chissà quando.

il mondo che verra??

Il film, prodotto da Casey Affleck, che interpreta pure il ruolo del sofferente, ma comprensivo marito della Waterston, scritto benissimo da Jim Shepard, con le musiche meravigliose di Daniel Blumberg è un mélo lesbo potente e doloroso ambientato nel pieno dell'800 americano, in una contea sperduta tra i boschi, dove uomini e donne affrontano prove umane terribili cercando di non scomparire nell'angoscia.

il mondo che verra??

Per Abigail, la Waterston, ancora sconvolta dalla morte per difterite della figlioletta, ragazza che cerca di uscire dall'ignoranza, l'arrivo della bellissima vicina dai capelli rossi, Vanessa Kirby, sterile e mal sposata con Christopher Abbot, è l'apertura di un mondo. Non solo l'amore, che capisce da subito, ma anche il dialogo e la crescita con un altro essere umano in grado di capirla.

il mondo che verra??

La passione diventa così un ritrovarsi in una comunità per delle ragazze che sono state obbligate al matrimonio da bambine seguendo l'oppressivo ordine patriarcale che i mariti cercano malamente di portare avanti. Benissimo costruito nel racconto, molto accurato nella messa in scena, politicamente supercorretto, è anche un piccolo miracolo di produzione, visto che è tutto girato in 16mm in 24 giorni nelle foreste rumene dove è stato ricostruito il quasi-west come ai tempi degli spaghetti western. Imperdibile per i fan di Vanessa Kirby e di lesbo-western (ma quanti saranno?). Su Amazon Prime da oggi.

il mondo che verra