IL CINEMA DEI GIUSTI - IN ATTESA DEGLI OSCAR, CI SCALDIAMO I MUSCOLI CON I SAG AWARDS, I PREMI DEGLI ATTORI. IN UNA SERATA PIENA DI STELLE, POCO DA FARE QUEST’ANNO PER LE GRANDI SERIE AMERICANE. TRIONFA INVECE CON BEN TRE PREMI LA SUCOREANA “SQUID GAME”. MIGLIORI ATTORI DI UNA SERIE DRAMMATICA LUNGA SONO I DUE PROTAGONISTI, CIOÈ LEE JUNG-JAE E JUNG HO-YEON. “SQUID GAME” VINCE UN TERZO PREMIO PER LE MIGLIORI CONTROFIGURE TELEVISIVE, ANCHE SE MUOIONO TUTTE NEL GIOCO - VIDEO

il cast di squid game ai sag awards 2022

Marco Giusti per Dagospia

In attesa degli Oscar, ci scaldiamo i muscoli con i SAG Awards, cioè gli Screen Actors Guild Awards, i premi degli attori, arrivati alla loro 28a edizione. In una serata piena di stelle, poco da fare quest’anno per le grandi serie americane, da “Succession” a “The Morning Show”.

Trionfa invece con ben tre premi la sucoreana “Squid Game”. Tra gli attori di cinema vincono Will Smith per “King Richard”, che batte campioni come Benedict Cumberbacht, Denzel Washington, Javier Bardem, e Jessica Chastain per “Gli occhi di Tammy Faye”, che batte Lady Gaga, Nicole Kidman e Olivia Colman.

jung ho yeon sag awards

Non protagonisti vincono lo spassosissimo Troy Kotsur di “Coda” di Sian Heder e la favolosa Ariana DeBose di “West Side Story” di Steven Spielberg. Tutti attori lanciatissimi anche per gli Oscar, lo sappiamo. “Coda”, tradotto da noi malamente come ”I segni del cuore”, lo trovate su Amazon Prime, vince anche per il miglior cast cinematografico.

Le migliori controfigure sono quelle dell’ultimo 007, “No Time To Die”. Nella sezione tv, “Succession” (Sky), che vantava cinque nomination, vince per il miglior cast di una serie drammatica .

“Ted Lasso”, che aveva altre cinque nomination, vince per il miglior cast di una serie comedy. Michael Keaton, che dedica il premio al nipote morto per abuso di droghe, vince come protagonista di una miniserie, “Dopesick”, che trovate su Disney+, mentre Kate Winslet vince per la sua interpretazione della poliziotta con problemi di famiglia in “Omicidio a Easttown”.

brian cox con il cast di succession sag awards.

Migliori attori di una serie drammatica lunga sono i due protagonisti di “Squid Game”, cioè Lee Jung-jae, che batte mezzo cast di “Succession” ma anche il Billy Crudup di “The Morning Show”, e Jung Ho-yeon, che batte Jennifer Aniston e Reese Witherspoon di “The Morning Show” e la Sarah Snook di “Succession”.

“Squid Game”, vero dominatore della serata, vince un terzo premio SAG per le migliori controfigure televisive, anche se muoiono tutte nel gioco. Miglior attore in una serie commedia è Jason Sudeikis per “Ted Lasso”. A Helen Mirren va un più che meritato premione alla carriera.

jessica chastain sag awards salma hayek will smith sag awards will smith jada pinkett smith cate blanchett lady gaga sandra oh jennifer hudson lady gaga in armani. javier bardem lin manuel miranda jessica chastain kerry washington 3 elle fanning emilia jones cynthia erivo cynthia erivo kim joo ryeong park hae soo troy kotsur sag awards nicole kidman lady gaga in armani. allison dunbar ron perlman kirsten dunst cate blanchett rosario dawson helen mirren bradley cooper vanessa hudgens julianna margulies lee jung jae sag awards salma hayek jamie dornan selena gomez kieran culkin christine baumgartner kevin costner michael keaton reese whiterspoon alexandra daddario elle fanning sandra oh vanessa hudgens 2 will smith jada pinkett smith elle fanning martin short oscar isaac salma hayek maggie gyllenhall jessica chastain kerry washington sophie hunter benedict cumberbatch vanessa hudgens jung ho yeon lady gaga alexandra daddario jeremy strong nicole kidman 2 fran drescher emilie livingston jeff goldblum selena gomez kirsten dunst jesse plemons selena gomez 2 alexandra daddario 2 andrew garfield haley joel osment emily osment andrew garfield andrew garfield 2 juno temple keith urban nicole kidman jason sudeikis vince sag awards