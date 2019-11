IL CINEMA DEI GIUSTI - BUONE NOTIZIE PER IL CINEMA ITALIANO. AGLI EFA, I PREMIER OSCAR EUROPEI, "IL TRADITORE" DI MARCO BELLOCCHIO OTTIENE BEN 4 NOMINATIONS (MIGLIOR FILM, REGIA, SCENEGGIATURA E MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA, PIERFRANCESCO FAVINO) – LA SFIDA SARA’ DURISSIMA CON POLANSKI E ALMODAVAR - ABBIAMO ANCHE DUE DOCUMENTARI ITALIANI: ECCO QUALI…

Marco Giusti per Dagospia

il traditore marco bellocchio 4

Buone notizie per il cinema italiano. Agli Efa, gli Oscar europei con cerimonia che si svolgerà a Berlino il 7 dicembre, Il traditore di Marco Bellocchio ottiene ben 4 nominations, miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista, Pierfrancesco Favino. Non solo. Abbiamo anche ben due documentari italiani nominati agli Efa, Selfie di Agostino Ferrente e La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese.

Anche se Il Traditore di Marco Bellocchio se la vedrà con film molto forti, da L’ufficiale e la spia di Roman Polanski a Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, da La favorita di Yorgos Lanthimos a Portrait of a Lady on Fire di Celine Sciamma, da Les misérables di Lady Ly a System Crasher di Nora Fingscheidt, tutti film che vantano più o meno le stesse nominations, va detto che per il nostro cinema, per lo stesso Bellocchio, per i suoi produttori, Beppe Caschetto e Paolo Del Brocco, è un gran risultato e fa ben sperare per gli Oscar, dove dovrebbe entrare nella cinquina finale delle nominations per il miglior film straniero.

il traditore marco bellocchio 5

Certo, non sarà facile agli Efa scegliere tra Bellocchio, Almodovar e Polanski, comunque la si guardi tre mostri sacri, e non sarà facile nemmeno scegliere tra Favino, Antonio Banderas e Jean Dujardin come miglior attori maschili, mentre tra le donne la scelta è tra la Olivia Colman di The Favourite, Helena Zengel di System Crasher, le due ragazze del film della Sciamma, Adele Haenel e Noémie Merlant e Tryne Dryholm per Queen of Hearts.

