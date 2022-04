IL CINEMA DEI GIUSTI - CERCATE DI RECUPERARE “LA PEGGIORE PERSONA DEL MONDO” DEL DANESE JOACHIM TRIER, PERCHÉ È UNO DEI MIGLIORI FILM DELLA STAGIONE E LANCIA UN’ATTRICE MERAVIGLIOSA COME RENATE REINVE, GIÀ PREMIATA A CANNES LO SCORSO LUGLIO. E’ LEI QUEL QUALCOSA IN PIÙ, PER GRAZIA, ELEGANZA, INTUIZIONE, CHE RENDE IMPERDIBILE QUESTO PUR INTELLIGENTE, APERTO, SINCERO RITRATTO DI RAGAZZA DEI GIORNI D’OGGI NELLA OSLO DEGLI AMBIENTI PIÙ COLTI…

Marco Giusti per Dagospia

la persona peggiore del mondo

Cercate di recuperare “La peggiore persona del mondo” del danese Joachim Trier in streaming su Sky o altrove, perché è uno dei migliori film della stagione e lancia un’attrice meravigliosa come Renate Reinve, già premiata a Cannes lo scorso luglio.

E’ lei quel qualcosa in più, per grazia, eleganza, intuizione, che rende imperdibile questo pur intelligente, aperto, sincero ritratto di ragazza dei giorni d’oggi nella Oslo degli ambienti più colti. Ma potrebbe essere una ragazza di qualsiasi altra città europea.

renate reinsve la persona peggiore del mondo 2

Diviso come fosse un romanzo per 12 capitoli, ognuno con un suo titolo, un prologo e un epilogo, interamente ambientato a Oslo come gran parte delle opere di Trier, che lo ha sceneggiato insieme a Eskil Vost, il film segue la crescita da ragazza confusa e indecisa su cosa fare della sua vita a donna di trent’anni della bella e irrequieta Julie, interpretata appunto da Renate Reinve.

renate reinsve la persona peggiore del mondo

Non capisce bene cosa studiare, passa da medicina a psicologia, poi pensa a tutt’altro, poi trova un lavoro, poi ci ripensa, indecisa su tutto, non riesce a concentrarsi su nulla di definitivo.

Non parliamo poi di amori, anche se alla fine sembra aprire una relazione importante con Aksel, quarantenne disegnatore di graphic novel satiriche, interpretato da Anders Danielsen Lie, che molto più grande di lei, vorrebbe sicuramente altro. Un figlio, una famiglia, delle responsabilità.

la persona peggiore del mondo

Ma qualsiasi tentativo di far concentrare Julie su figli o famiglia o responsabilità sembra un fallimento.

Di mezzo ci si mette anche un barista dentone, tal Eivind interpretato da Herbert Nordrum, che Julie sembra preferire al suo uomo.

Ma alla fine sembra tutto una ricerca di non responsabilità, una voglia di fare entrare il caso nella vita di tutti i giorni senza avere una vera pianificazione.

renate reinsve premiata a cannes

Molto simile ai film al femminile delle nouvelle vague europee degli anni ’60, presenta un’eroina in tutto il suo percorso, quando finalmente qualcosa capirà della sua vita, grazie anche a quello che ha visto ha capito della vita degli altri.

Pur interamente dedicato a Julie e al suo muoversi fluido in una Oslo bellissima, i lunghi monologhi di Aksel sul senso della vita hanno un’importanza fondamentale nella seconda parte del film, ma il film è davvero interamente dedicato alla crescita di Julie, al suo diventare donna in un mondo più confuso di lei. In sala, in streaming, su Sky.

la persona peggiore del mondo di joachim trier 4 la persona peggiore del mondo di joachim trier