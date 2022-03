22 mar 2022 18:32

IL CINEMA DEI GIUSTI - CHE PIACERE TROVARE UN GRAN BEL FILM IN STREAMING, IN MEZZO A TANTA ZAVORRA. PARLO DI “SCOMPARTIMENTO N.6” DEL FINLANDESE JUHO KUOSMANEN, ADORATO DA PUBBLICO E CRITICA DI MEZZO MONDO - SOPRATTUTTO, UN TIPO DI FILM CHE, CON LA GUERRA IN CORSO E LA RUSSIA ORMAI CHIUSA A OGNI APERTURA, NON RIVEDREMO PIÙ TANTO PRESTO - BELLISSIMO E FRESCO, GIOCA ELEGANTEMENTE SUGLI STEREOTIPI, SERVENDOSENE PER COSTRUIRE MODELLI SEMPRE ORIGINALI DI RACCONTO. IMPERDIBILE. LO TROVATE SU AMAZON - VIDEO