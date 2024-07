IL CINEMA DEI GIUSTI - ESCE IN SALA DOMANI, IN TUTTE LE SUE SEI ORE DI DURATA, IL FILM/SERIE IN DUE PARTI (MA È PIÙ FILM CHE SERIE) “DOSTOEVSKIJ” DEI FRATELLI D’INNOCENZO, UN CRIME AUTORIALE E BIZZARRO E PER ME LA LORO OPERA PIÙ RIUSCITA - SEI ORE DI CINEMA, ALLA RICERCA DI UN SERIAL KILLER CHIAMATO DOSTOEVSKIJ PERCHÉ LASCIA OGNI VOLTA UNA LETTERA SUL LUOGO DEL DELITTO, SEGUENDO UN POLIZIOTTO, L’ENZO VITELLO DI UNO SPETTACOLARE FILIPPO TIMI - MI SEMBRA TRA I MIGLIORI FILM ITALIANI DEL 2024… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

i fratelli d'innocenzo sul set di dostoevskij

Esce domani, in tutte le sue sei ore di durate, e potete vederlo, se volete, anche tutto di fila pur se diviso in due parti, il film/serie (ma è più film che serie) “Dostoevskij” dei fratelli D’Innocenzo, già presentato quest’inverno al Festival di Berlino nella sezione Berlinale Special. Ne scrissi come il “Fargo” dei fratelli D’Innocenzo, perché è un crime autoriale e bizzarro. Per me, lo scrissi allora e lo ribadisco, è la loro opera più riuscita, film o serie poco importa. Lo vedremo prima in sala in questo luglio caldissimo e sicuramente quest’autunno a puntate su Sky. Ma non ci cascate. Anche se può avere la divisione in puntate, è pensato e girato esattamente come un lungo film.

dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 8

E come film è stato già visto a Berlino a quattro anni dall’Orso D’Argento che vinsero in concorso, con la loro opera prima, “La terra dell’abbastanza”. Sei ore di cinema, fotografato in 16 mm da Matteo Cocco e montato da Walter Fasano, alla ricerca di un serial killer, chiamato Dostoevskij perché lascia ogni volta una lettera sul luogo del delitto, seguendo un poliziotto, l’Enzo Vitello di uno spettacolare Filippo Timi, che non sembra meno disturbato dell’assassino e che vediamo all’inizio del film, tentare il suicidio e scrivere anche lui una lettera di confessione e addio.

dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 1

Indirizzata al mondo, ma soprattutto alla figlia, Carlotta Gamba, tossica e in conflitto costante col padre. Un film, a ben vedere, dove l’antagonista è invisibile e quindi si deve adattare alle ombre del protagonista pronto a sdoppiarsi nel suo demonio interiore, non a caso il titolo è Dostoevskij, piuttosto che a confrontarsi con i colleghi poliziotti, il vecchio amico Federico Valli e il giovane scalpitante Gabriel Montesi.

dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 1

Se l’idea, più che la struttura narrativa, della serie serve ai D’Innocenzo per costruire il crime, e quindi passare dal cinema d’autore alla Garrone al cinema di genere da Sky, avere obbligatoriamente un percorso da seguire, con la caccia al mostro, la costruzione dei singoli delitti e delle piste da seguire, i dialoghi con i colleghi, il rapporto con la figlia, porta nel loro tipo di cinema iper-autoriale un’ossatura narrativa più semplice, ma più solida e sperimentata rispetto a quella di alcuni loro film precedenti, come “Favolacce” e “America latina”.

dostoevskij 4

E se il loro punto di forza rimane una sorta di sguardo post-pasoliniano sul degrado paesaggistico e abitativo dell’Italia fuori da ogni raccordo cittadino, dove la natura si confonde con abitazioni fatiscenti, a costruire una marginalità frutto di anni e stratificazioni diverse, i D’Innocenzo inseriscono in questi slums, in questo orrore da fotografia d’arte, personaggi e situazioni di genere, conflitti personali e famigliari dove la caccia all’orrore che possiamo avere dentro di noi sembra quasi una produzione naturale del degrado.

dostoevskij 5

Rispetto a questo aspetto davvero dostoevskiano, il film non poteva che avere un livello recitativo più alto, come quello offerto da Filippo Timi, cacciatore in lotta col mondo alla ricerca di qualcosa che sembra aver visto fin troppo vicino. Meno estetizzante però di quanto potessimo immaginare, e questo è un bene, il film esalta sì il genere come ossatura narrativa, ma non segue poi le quattro regolette del crime.

dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 4

E intanto ambienta il racconto in un’Italia fuori da ogni riconoscibilità regionalistica o da commedia, con una polizia che si chiama solo Polizia, fuori dalle città e da ogni tipo di prevedibilità da già visto. Alla fine le sei ore si seguono benissimo. I D’Innocenzo possono non piacere, ma non sono mai né banali né superficiali nella loro ricerca visiva e narrativa, e molto li aiuta l’attento montaggio di Walter Fasano.

dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 3

Non solo offrono a Timi un grande ritorno al cinema di serie A dopo anni di serialità di crime-comedy con “I delitti del Bar Lume”, ma superano qui quella che in “America latina” poteva essere vista come una maniera, una ripetitività da film d’autore. Mi sembra tra i migliori film italiani di questo 2024. In sala da domani, diviso in due parti.

