5 giu 2021 13:48

IL CINEMA DEI GIUSTI - IN “SECURITY” C’È DI TUTTO. SILVIO MUCCINO, GRANDISSIMO RITORNO, CHE SI FA LE GIOVANI STUDENTESSE E SE NE ESCE CON BATTUTE DEL TIPO “SEI TROPPO INSAZIABBILE!” - FABRIZIO BENTIVOGLIO RICCO POLITICO DI DESTRA, UN FILO DEPRAVATO - VALERIA BILELLO CHE SI LANCIA NELL’UNICA SCENA EROTICHELLA DEL FILM - E POI C’È FORTE DEI MARMI IN INVERNO TRASFORMATO IN UN PAESINO DI PROVINCIA AMERICANO DOVE I RICCHI SONO CORROTTI E CATTIVI E I LORO PECCATI RISCHIANO DI VENIR PER SEMPRE COPERTI… - VIDEO