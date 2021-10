IL CINEMA DEI GIUSTI - “TITANE” DI JULIA DUCOURNAU È STATA CANDIDATO DALLA FRANCIA ALL’OSCAR PER IL MIGLIOR FILM STRANIERO, BATTENDO “L’EVENEMENT” DI AUDREY DIWAN. C’È CHI SE L’È PRESA, E HA SCRITTO CHE NON HA SENSO CANDIDARE UN FILM CHE NON POTRÀ MAI E POI MAI VINCERE UN OSCAR - E L’ITALIA? DOVREBBE CANDIDARE “E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO SORRENTINO. NON VEDO QUALI ALTRI FILM POTREBBERO SCEGLIERE DOPO IL DISASTRO DI “TRE PIANI” DI NANNI MORETTI… - VIDEO

titane

Marco Giusti per Dagospia

Insomma. “Titane” di Julia Ducournau è stata candidato dalla Francia all’Oscar per il miglior film straniero, battendo “L’evenement” di Audrey Diwan e “Bac-Nord” di Cedric Jimenez, scritto sempre dalla Diwan, che è la moglie del regista. Ma la Diwan non se l’è presa, anzi, ha scritto che tiferà per la Ducournau.

l'evenement

C’è però chi se l’è presa in Francia, e ha scritto che non ha senso candidare un film che non potrà mai e poi mai vincere un Oscar quando ne avevano uno forte come “L’evenement” che, ricordiamo, ha vinto il Leone d’Oro a Venezia.

e stata la mano di dio

I giapponesi hanno invece candidato agli Oscar “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi. E’ una buona scelta, è il regista orientale del momento.

Già scelti anche i candidati della Finlandia, “Compartment No. 6” di Juho Kuosmanen, e Germania, il potente “I’m Your Man” di Maria Schrader.

Paolo Sorrentino sul set de La Mano di Dio 2

L’Italia dovrebbe candidare, e non vedo quali altri film potrebbero scegliere dopo il disastro di “Tre piani” di Nanni Moretti, “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, l’Iran “A Hero” di Asghar Farhadi, i norvegesi “Worst Person in the World” di Joachim Trier.

compartment no. 6 1 E' STATA LA MANO DI DIO i’m your man nanni moretti margherita buy tre piani compartment no. 6 a hero drive my car E? stata la mano di Dio tre piani 1 a hero 1 l'evenement bac nord tre piani i’m your man bac nord