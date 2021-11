IL CINEMA DEI GIUSTI - “È UN DISASTRO DI PROPORZIONI COSMICHE”. NON CI VANNO PIANO I CRITICI AMERICANI NEL SALUTARE L’ARRIVO DI “ETERNALS”, KOLOSSAL MARVEL DIRETTO DALLA SUPER-BLASONATA CHLOÉ ZHAO - GIÀ SI PARLA DI DISASTRO AL PUNTO CHE IL SEQUEL NON SARÀ PROBABILMENTE AFFIDATO ALLA POVERA ZHAO. PECCATO, PERCHÉ HA PROVATO A PRENDERE DELLE STRADE DIVERSE, CON LA STORIA GAY, LA SCENA DI SESSO, LA SUA SQUADRA COMPOSTA QUASI INTERAMENTE DA DONNE E DIVERSI. VEDIAMO COSA DIRÀ IL PUBBLICO DI TUTTO IL MONDO QUESTA SETTIMANA…

Marco Giusti per Dagospia

“Eternals è un disastro di proporzioni cosmiche”. “Uno dei film più insignificanti dell'Universo Marvel”. “Mi dispiace di dirvi che questo film è un disastro”. “Esce in tempo per Thanksgiving. Gioia dello chef: un tacchino da 200 milioni dollari!”.

Non ci vanno piano i critici americani nel salutare l’arrivo di “Eternals”, kolossal Marvel diretto dalla super-blasonata Chloé Zhao, la regista premio Oscar e Leone d’Oro a Venezia di “Nomadland”, in arrivo oggi da noi e il 5 in America e in tutto il mondo.

Già si parla di disastro al punto che il sequel, il possibile “Eternals parte Due”, non sarà probabilmente affidato alla povera Chloé Zhao. Peccato, perché Chloe Zhao ci ha provato a prendere delle strade diverse dal solito, con la storia gay di un supereroe, la scena di sesso, la sua sqaudra composta quasi interamente da donne e diversi.

kit harington angelina jolie chloe zhao gemma chan richard madden

Ma ai critici americani e inglesi non è proprio piaciuto, è anzi l’unico film Marvel che risulti negativo nelle tabelle di Rotten Tomatoes, solo un 55% di gradimento, ahi! Ma vediamo cosa dirà il pubblico di tutto il mondo questa settimana.

Anche “Halloween Kills”, in fondo, non è piaciuto ai critici e invece è piaciuto molto al pubblico. Certo, le critiche sono pesanti. Leggiamo al volo. “Troppo sviluppo dei personaggi per un solo film - immaginare se avessimo incontrato tutti gli Avengers allo stesso tempo”.

“Zhao è passata in tempi record da delicati film indie artigianali a cianfrusaglie hollywoodiane troppo elaborate, senza anima, da catena di montaggio”. “Un miscuglio di dialoghi goffi e buchi narrativi senza appigli fino ai tipici combattimenti finali pieni di effetti VFX”. “Chloé Zhao aggiunge al film alcuni dei maggiori punti di forza con la sua direzione, ma anche alcuni dei suoi maggiori punti deboli con la sua scrittura”. "

Eternals fa storia come il film di supereroi più diversificato in termini di razza, genere, orientamento, età e abilità... e questo è un aspetto notevole... ma ciò non cambia il fatto che questi supereroi sono bloccati in una storia noiosa e prevedibile”. “Troppi personaggi, poca trama, troppi flashback, poca azione e troppe chiacchiere”.

“Zhao è una regista innegabilmente dotata, ma Eternals non fa un uso efficace di quei doni e alla fine, c'è l'innegabile sensazione che si sia stancata dell'intera cosa mentre lo realizzava come lo saranno gli spettatori mentre lo guardano”.

“Alan Taylor, regista di Thor: The Dark World, sta tirando un sospiro di sollievo; non è più responsabile del peggior film Marvel”. “Con l'eccezione di Kumail Nanjiani che offre, senza dubbio, l'unica vera ragione per vedere il film, la storia si prende troppo sul serio per essere divertente o, davvero, anche per essere logica”.

“Zhao, una regista i cui tre film precedenti sono stati tutti incentrati sulla vita quotidiana degli outsider rurali della classe operaia, sembra poco adatta a un film di queste dimensioni e francamente totalmente disinteressata alle scene di combattimento”, scrive più accuratamente Dana Stevens di “Slate”.

“Ci vuole un tipo speciale di anti-magia per rendere tutto il pubblico indifferente alla potenziale distruzione del pianeta e all'eliminazione di tutta la vita e della Terra. "Eternals" ci riesce”, ribatte Mick LaSalle su “The San Francisco Chronicle”. “Sul serio, che botta. Fresca di Oscar come miglior regista per "Nomadland", Chloé Zhao ha rilanciato con uno dei peggiori film Marvel di sempre”, dice Johnny Oleksninki del “New York Post”.

“È troppo chiedere al cinema più dominante del pianeta di scuotere le cose e di sfidarsi in modo più significativo?” scrive David Ehrlich di “Indiewire”. Gli unici a difenderla sono Owen Gleiberman su “Variety”, ch non è poco, “The Wrap” e David Rooney su “The Hollywood Reporter”: “La profondità dei sentimenti aiuta a contrastare la narrazione instabile in questa nuova tangente nella narrativa Marvel”. Ma anche “The Guardian” non gli dà più di due palle. Aiuto!

