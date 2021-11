IL CINEMA DEI GIUSTI - NON SAREBBE PIACIUTO CERTO A TRUMP, NÉ AL SUPERDESTRO ZIO WALT QUESTO COLORATISSIMO, ULTRAMUSICALE “ENCANTO”, SESSANTESIMO LUNGOMETRAGGIO DELLA DISNEY DIRETTO DA JARED BUSH. COSTRUITO COME UN MUSICAL, CON CANZONI SCRITTE DALLA STAR DEL MOMENTO E GRANDI PERSONAGGI FEMMINILI PER ACCHIAPPARE IL PUBBLICO, È UN CARTOON CHE NON PUÒ COMPETERE CON UN CAPOLAVORO COME “COCO” DELLA PIXAR, MA È DECISAMENTE GRADEVOLE E DI ALTISSIMO LIVELLO TECNICO… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Svegliate Topolino! Intanto, la protagonista Mirabel, per una volta, è piccoletta, riccioluta e, cosa mai vista prima, con gli occhiali spessi così. Poi, per la prima volta, si vedono in un cartoon della Disney, dei biechi soldati armati di sciabole, cacciare dalle proprie case e perfino uccidere, dei peones boliviani in cerca solo di tranquillità e di una casa.

Non sarebbe piaciuto certo a Trump, né al superdestro Zio Walt questo coloratissimo, ultramusicale “Encanto”, sessantesimo lungometraggio della Disney diretto da Jared Bush (“Zootropia”, “Moana”), Byron Howard (“Zootropia”, “Frozen II”) e Charise Castro Smith, che è anche co-sceneggiatrice assieme a Bush, anche se la primissima idea, targata 2016, era del vecchio John Lasseter, da qualche anno in fuga per molestie sul lavoro.

La storia, per una volta originale, anche se non è funzionalissima, vede in scena una famiglia boliviana, i Madrigals, fortemente tenuta insieme da una nonna, la abuela, vedova di un contadino ucciso mentre stava scappando dal suo villaggio come in un romanzo Gabriel Garcia Marquez. La nonna, assieme ai suoi tre figli e una marea di nipoti, ha dato vita a una casa magica che domina il villaggio ben al riparo dagli orrori esterni.

Non solo. Ognuno dei Madrigals, come fosse un supereroe, ha qualcosa di speciale, una forza incredibile, la capacità di far apparire ovunque fiori, il controllo del tempo, cambiare faccia, parlare con gli animali. Tutti, tranne la protagonista Mirabel, che non nessun potere magico speciale. Ne soffre. Ma scoprirà presto che sarà proprio lei a salvare la famiglia e il villaggio dal male che sta minando la casa e sta togliendo i poteri ai Madrigals.

Costruito come un musical, con canzoni scritte dalla star del momento, Lin Manuel Miranda, e grandi personaggi femminili per acchiappare il pubblico, è un cartoon che non può competere con un capolavoro come “Coco” della Pixar, ma è decisamente gradevole e di altissimo livello tecnico. Tutti gli animali, tigri, topi, asini, e il rapporto che il piccolo Antonio, l’ultimo dei Madrigals con loro, forniscono ai film gran divertimento e piacere visivo. Non aspettatevi moltissimo. Ma quello che vedrete va già molto bene. In sala dal 24 novembre.

