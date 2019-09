IL CINEMA DEI GIUSTI - SIGNORE, PREPARATE I FAZZOLETTI: TORNA IL MÉLO FIAMMEGGIANTE DEI BEI TEMPI, RIVISTO IN SALSA FEMMINISTA, CON IL CELEBRATISSIMO “LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMÃO” DEL BRASILIANO KARIN AÏNOUZ - NON MANCANO SCENE FORTI DI SESSO CON PISELLONI IN PRIMO PIANO - UN PO’ POLPETTONE, MA PIUTTOSTO BELLO. IN SALA DAL 12 SETTEMBRE

La vita invisibile di Eurídice Gusmão di Karin Aïnouz

Marco Giusti per Dagospia

la vita invisibile di euridice gusmao 1

Due sorelle che si amano e che la follia paterna e la logica machista ingiustamente divide. Torna il mélo fiammeggiante dei bei tempi rivista in salsa femminista per questo celebratissimo in tutto il mondo La vita invisibile di Eurídice Gusmão del brasiliano Karin Aïnouz, già vincitore lo scorso maggio a Cannes di “Un Certain Regard” e candidato del Brasile ai prossimi Oscar.

la vita invisibile di euridice gusmao 3

Preparate i fazzoletti, signore, anche se non mancano scene forti di sesso anche piuttosto esplicite con piselloni in primo piano. Il film di Karin Aïnouz, tratto da un romanzo di grande popolarità internazionale di Martha Batalha, è una sorta di Amica geniale in salsa carioca, anche se tra Rio e Napoli non ci sono poi così grandi difefrenze. Siamo nella Rio degli anni ’50, dove la piccola borghesia cattolica portoghese cerca di mantenere i propri privilegi. Ma le due sorelle Guida e Eurídice, interpretate da Carol Duarte e Julia Stockler, sono tutte un fermento.

la vita invisibile di euridice gusmao 7

martha batalha la vita invisibile di euridice gusmao

La prima già pensa ai marinai e al sesso, la seconda, brava pianista, è più repressa e cova come grande sogno quello di andare al conservatorio di Vienna. Mentre Guida si scatena coi maschi, Eurídice si sente obbligata a seguire gli ordini paterni, un matrimonio accomodato con un uomo che non ama. Guida scappa col suo marinaio greco, si fa mettere incinta e lui, bastardo, la molla. Così torna a casa, ma il padre la caccia e la mamma, incapace di reagire, non riesce a farhli cambiare idea. Da qui inizia la divisione delle due sorelle che andrà avanti negli anni ’60 e ’70.

la vita invisibile di euridice gusmao 2

la vita invisibile di euridice gusmao 6

Il padre ha fatto credere a Guida che Eurídice sia andata a Vienna, così la sorella scrive alla mamma sicura che le sue lettere le arriveranno. Ma non arriva proprio nulla a Eurídice, che cerca come può di ritrovare Guida. Tutto il film è giocato su questo doppio binario delle due storie delle ragazze che avranno figli, storie diverse, e, pur vivendo nella stessa città, seguiteranno a non trovarsi. Solo alla fine della storia, ambientata oggi, i due destini si uniranno nello sguardo della grande Ferdinanda Montenegro, l’Anna Magnani del cinema brasiliano, nel ruolo della ormai vecchissima Eurídice. Un po’ polpettone, ma piuttosto bello. In sala dal 12 settembre.

la vita invisibile di euridice gusmao 8 la vita invisibile di euridice gusmao 9 la vita invisibile di euridice gusmao 5 la vita invisibile di euridice gusmao 4