IL CINEMA DEI GIUSTI - TEMPO DI PREMI. DOPO I GOTHAM AWARDS, ARRIVANO I PREMI DEI CRITICI NEWYORKESI - AI "NEW YORK FILM CRITIC CIRCLE AWARDS" TRIONFA “KILLERS OF THE FLOWER MOON” DI MARTIN SCORSESE, SIA COME MIGLIOR FILM DELL’ANNO, SIA COME MIGLIORE ATTRICE, LA STREPITOSA LILY GLADSTONE, MA LA MIGLIOR REGIA VA A CHRISTOPHER NOLAN PER “OPPENHEIMER” - E VEDRETE CHE LO SCONTRO NOLAN-SCORSESE SI RIPROPORRÀ ANCHE AGLI OSCAR… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

killers of the flower moon 8

Dopo i Gotham Awards, arrivano i premi dei critici newyorkesi. I New York Film Critic Circle Awards sono premi importanti per il cinema americano. E decisamente meno radicali dei Gotham. Così trionfa “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese sia come miglior film dell’anno, sia come migliore attrice, la strepitosa Lily Gladstone, giù al suo secondo premio, anche se i Gotham lo hanno premiata per un altro film. Ma la miglior regia va a Christopher Nolan per “Oppenheimer”, e vedrete che lo scontro Nolan-Scorsese si riproporrà anche agli Oscar.

florence pugh cillian murphy oppenheimer

“Past Lives” di Celine Song, il film che ha vinto i Gotham, vince qui il premio come miglior opera prima. Miglior attore protagonista è Franz Rogowski per “Passages” di Ira Sachs. Rogowski è anche il protagonista di “Lubo” di Giorgio Diritti e di “Freaks Out” di Gabriele Mainetti. “Anatomia di una caduta” di Justine Triet vince anche a New York come Miglior Film Straniero. Ma la Miglior Sceneggiatura va a Todd Haynes per “May December”, che in Italia si vedrà, assurdamente, solo a aprile, e che si sta rivelando una sorpresa. Confesso che a Cannes non mi era sembrato un film così importante.

passages

Migliori attori non protagonisti sono anche qui come ai Gotham, Charles Melton per “May December”, e Da'Vine Joy Randolph per “The Holdovers” di Alexander Payne. Miglior film di non-fiction è “Menus-Plaisirs — Les Troisgros” di Frederick Wiseman, documentario di gran classe, passato a Venezia, sui tre celebri ristoranti della famiglia Troisgros in Francia. Mentre il miglior film di animazione non può che essere “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki che, penso proprio, vincerà qualsiasi altro premio da ora agli Oscar.

