[…] 170 film. Molti hanno incassato al cinema poche migliaia di euro. Alcuni non sono proprio usciti nelle sale o sulle piattaforme streaming. Tutti però in questi anni hanno ottenuto il tax credit, il contributo del ministero della Cultura che permette di coprire il 40% dei costi investiti nella produzione. Centinaia di migliaia di euro – in qualche caso milioni di euro – versati per ogni pellicola. In totale, per tutti i film entrati nel programma ministeriale, fin qui il dicastero ha sborsato 500 milioni di euro l'anno.

Ora la Guarda di Finanza ha avviato un maxi-accertamento fiscale su questi titoli, elenco che il Mic ha consegnato alle Fiamme gialle – con cui vige un protocollo d’intesa – alla fine di settembre. L’ipotesi, tutta da verificare, è che possano esserci state irregolarità nelle dichiarazioni. Per la verità, il giro di vite era stato annunciato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano due anni fa, appena iniziato il mandato, ma poi la lista agli investigatori non era mai arrivata.

Ci ha pensato la gestione dell’attuale ministro Alessandro Giuli […] che ora farà scattare i controlli per 33 case di produzione. Da qualche settimana, la Guardia di Finanza di Roma ha messo nel mirino i titoli della Minerva Pictures Group, casa di produzione romana che negli anni ha prodotto molti film di successo. Non si può dire altrettanto dei 5 messi in lista dal ministero. Tra questi ci sono due film per ragazzi, Kid Santa del 2013 e Il Magico mondo di Billie uscito il 1° agosto scorso.

Entrambi avevano come protagonista la star hollywoodiana Alec Baldwin, in un cast in cui spiccava la presenza della showgirl Valeria Marini. Nonostante l’ingaggio dell’attore americano e di suo fratello William, nelle prime due settimane di agosto Il Magico mondo di Billie ha incassato al cinema solo 17.300 euro (fonte MyMovies.it), mentre non ci sono dati disponibili sugli incassi di Kid Santa. Consultando gli elenchi ministeriali, tuttavia, scopriamo che Kid Santa ha ottenuto circa 2,8 milioni di euro di tax credit, mentre Il Magico mondo di Billie è arrivato a superare i 2,9 milioni di euro. Parliamo in totale di 5,8 milioni, a coprire il 40% dei 14,5 milioni investiti dalla produzione.

Gli altri tre film attenzionati dalla Finanza su richiesta del Mic sono Arctic Justice Thunder Squad che ha ottenuto 926 mila euro di tax credit, Vote for Santa per 375 mila euro e La buona strega del Natale per 373 mila euro. L’accertamento fiscale della Guardia di Finanza su questi titoli è ancora in corso ed è presto per sapere se sono state rilevate irregolarità. Si tratta poi di controlli fiscali, che non riguardano in alcun modo fascicoli aperti in Procura o ipotesi di reati.

Necessario anche spiegare che il tax credit non è legato agli incassi, ma ai costi di produzione per realizzare il film e, come dimostra la storia del cinema, non è sempre detto che investimenti importanti corrispondano a successi al botteghino. Anzi. […] Gli accertamenti fiscali non si limiteranno a Minerva.

Tra le 33 aziende che attendono la visita dei finanzieri c’è la Fenix, che ha prodotto un altro film di Natale con William Baldwin, Sherlock Santa, ottenendo 1,6 milioni di tax credit e 7.200 euro, sempre secondo i dati di MyMovies.it, incassati al box office nel 2023. Il meno noto dei fratelli Baldwin è stato protagonista nel 2022 di Ladri di Natale, pellicola iscritta nell’elenco del tax credit per 2,7 milioni e che, secondo MyMovies.it, ha incassato 5.600 euro.

È su Prime Video un altro film di Natale del regista Francesco Cinquemani, ancora con Baldwin junior, che ha ottenuto un tax credit da 1,6 milioni. Molte di queste sceneggiature le ritroviamo come spin off per serie tv prodotte dalla Iervolino & Lady Bacardi. I controlli della Gdf sono appena iniziati.

