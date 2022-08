CINQUANT’ANNI DA DIAZ – ANCHE L'ETERNA RAGAZZINA CAMERON DIAZ È ARRIVATA ALLA SOGLIA DEL MEZZO SECOLO: "SONO ENTUSIASTA DEL TRAGUARDO" - L’ATTRICE CALIFORNIANA SBARCÒ SULLE PASSERELLE A 16 ANNI. POI ARRIVÒ A HOLLYWOOD, CINQUE ANNI DOPO, CON IL FILM STRACULT "THE MASK". "IL MIO SEGRETO? NON MI LAVO MAI LA FACCIA. POSSEGGO UN MILIONE DI PRODOTTI MA LI USO SOLO UN PAIO DI VOLTE AL MESE” - VIDEO

cameron diaz 9

Dice di voler vivere fino a 110 anni perché ha una bambina piccola e "vorrò essere lì quando avrà quarant'anni", intanto festeggia i suoi primi 50 ed è "entusiasta del traguardo".

Mezzo secolo di Cameron Diaz, californiana di San Diego sbarcata sulle passerelle a 16 anni e a Hollywood a 21 con The Mask - Da zero a mito al fianco di Jim Carrey, una carriera di film di successo poi l'addio alle scene nel 2018 salvo fare un passo indietro e tornare sul set in Back in action, produzione Netflix il cui primo ciak si batterà alla fine dell'anno.

Quattro candidature ai Golden Globe, una ai Premi Bafta e tre agli Screen Actors Guild, Cameron Diaz si è spesso occupata d'altro, ha lanciato un'azienda di vino e con la scrittrice Sandra Bark ha pubblicato The Longevity Book (2016), nella quale si condividono i segreti per invecchiare nel modo giusto.

cameron diaz 8

Conosciuta soprattutto come una delle regine della commedia romantica, protagonista di film super popolari come Tutti pazzi per Mary (1998) (ma anche Essere John Malkovich,1999, e Vanilla Sky, 2001), a proposito di segreti per una bellezza longeva ha detto che il trucco che ha dovuto portare per gran parte della sua vita a causa del suo lavoro le stava rovinando la pelle.

Ora invece non si trucca più e ha notato un miglioramento. Altri consigli? "Non mi lavo mai la faccia", ha detto in un'intervista, aggiungendo che "posseggo un miliardo di prodotti ma li uso solo un paio di volte al mese. Non mi importa, l'ultima cosa a cui penso quotidianamente è come appaio".

cameron diaz 7

Sposata dal 2015 con il musicista Benji Madden, la coppia ha annunciato a sorpresa la nascita della loro primogenita con un post su Instagram nel gennaio del 2020. "Anche se siamo colmi di gioia nel condividere questa notizia - si diceva - sentiamo anche un forte istinto a proteggere la privacy della nostra piccola, per questo non pubblicheremo foto o altri dettagli a eccezione del fatto che è davvero carina".

cameron diaz 4 cameron diaz 2 cameron diaz tutti pazzi per mary