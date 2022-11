IL CIRCOLO DEI DISASTRI – IERI LA PARTITA DEI MONDIALI INGHILTERRA-USA HA STRAVINTO LA SERATA CON IL 25% DI SHARE, TENENDO INCOLLATI DAVANTI ALLA TV 5 MILIONI DI PERSONE. UN TRAINO ENORME, DILAPIDATO DA “IL CIRCOLO DEI MONDIALI”, LA TRASMISSIONE DELLA DIRETTRICE DI RAI SPORT, ALESSANDRA DE STEFANO, CHE HA CHIUSO ALL’8,5% (E FACENDO SCAPPARE 3.5 MILIONI DI TELESPETTATORI

Nella serata di ieri, venerdì 25 novembre 2022, su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Inghilterra-USA ha conquistato 5.174.000 spettatori pari al 25% di share (primo tempo a 4.993.000 e il 24.8%, secondo tempo a 5.343.000 e il 25.1%). A seguire Il Circolo dei Mondiali interessa 1.549.000 spettatori pari all’8.5%.

Su Canale5 la prima tv di Mio fratello, mia sorella ha incollato davanti al video 2.225.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 S.W.A.T. in replica arriva a 968.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Io sono leggenda ha raccolto 965.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 La vita che verrà – Herself è seguito da 911.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.605.000 spettatori (11.4%).

Su La7 Propaganda Live riparte da 956.000 spettatori pari al 7.5% (presentazione a 986.000 e il 4.6%). Su Tv8 MasterChef segna 504.000 spettatori (3.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 884.000 spettatori (4.9%). Su Iris Coraggio… fatti ammazzare arriva a 564.000 spettatori e il 3.1%. Su RaiPremium Io ci sono sigla 305.000 spettatori (1.6%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno è la scelta di 700.000 spettatori con il 3.6%.

Access Prime Time

Record per l’ultima di Don’t Forget the Lyrics.

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.774.000 spettatori pari al 17.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 956.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.087.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.513.000 spettatori (7.2%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.633.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 964.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 1.075.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.430.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 100% Italia interessa 419.000 spettatori (2%). Sul Nove l’ultima puntata del 2022 di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 874.000 spettatori (4.1%).

Preserale

Bene le serie di Rai2.

diego bianchi e il caso soumahoro

Su Rai1 L’Eredità – Sfida Mondiale, dalle 18:16 alle 19:15, ha ottenuto un ascolto medio di 2.887.000 spettatori pari al 19.5%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.211.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.508.000 spettatori (20.7%).

Su Rai2 Hawaii Five-0 raccoglie 1.056.000 spettatori con il 6.3% e F.B.I. 1.119.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 C.S.I. è visto da 645.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.833.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Blob segna 1.318.000 spettatori pari al 6.7% e Via dei Matti n° 0 1.240.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 746.000 spettatori (3.8%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha totalizzato 125.000 spettatori (0.8%), mentre Lingo – Parole in Gioco ha raccolto 261.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 379.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 357.000 spettatori (2%).

Daytime Mattina

Canale5 sempre leader.

Su Rai1 TgUnomattina – Rassegna Stampa interessa 323.000 spettatori con il 13.5% e TgUnomattina 689.000 spettatori con il 14.4% (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.063.000 e il 20.7%), mentre Unomattina è visto da 837.000 spettatori con il 17.9% e la prima parte di Storie Italiane da 792.000 spettatori con il 19%.

Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 603.000 spettatori con il 19.5% e Tg5 Mattina 1.271.000 spettatori con il 24.6%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 976.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte e 927.000 spettatori con il 22.1% nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %).

Su Rai2 Alle 8 in Tre dà il buongiorno a 83.000 spettatori (1.6%). A seguire, dopo il Tg2 delle 8:30 a 233.000 spettatori (4.4%), Radio2 Social Club è visto da 261.000 spettatori (5.4%), mentre Tg2 Italia arriva a 123.000 spettatori (3%). Su Italia1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 104.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 107.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, mentre Law & Order: Unità Speciale segna 103.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio.

FUNERALI DI ROBERTO MARONI

Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 448.000 spettatori e il 12.1%, mentre TgR Buongiorno Regione 640.000 spettatori e il 13.2%. A seguire Agorà convince 342.000 spettatori pari al 7% (presentazione a 325.000 e il 6.3%, Extra a 197.000 e il 4.7%) e la presentazione di Elisir sigla 174.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Miami Vice ha raccolto 105.000 spettatori con il 2.2% e Hazzard 88.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 202.000 spettatori (4.2%) e Coffee Break di 211.000 spettatori (5%).

Daytime Mezzogiorno

La Signora del West non ha la forza de La Signora in Giallo.

Su Rai1 Tg1 – Funerali di Roberto Maroni , dalle 10:44 alle 11:05, ottiene 884.000 spettatori (19.8%) A seguire la seconda parte di Storie Italiane interessa 811.000 spettatori (15%) e E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.718.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 Forum totalizza 1.408.000 spettatori con il 19.4%.

Su Rai2 la partita dei Mondiali di calcio Galles-Iran, dalle 11 alle 13:02, incolla davanti al video 1.265.000 spettatori pari al 16.8% (primo tempo a 760.000 e il 14.2%, secondo tempo a 1.703.000 e il 18%). Su Italia1 il secondo episodio di Law & Order: Unità Speciale è seguito da 174.000 spettatori (3%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 448.000 spettatori (3.9%) e Sport Mediaset a 637.000 spettatori (5%). Su Rai3 Elisir ottiene 269.000 spettatori (5%) e il Tg3 delle 12 informa 725.000 spettatori (9.2%), mentre Quante Storie conquista 611.000 spettatori (5.4%) e Passato e Presente 540.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Monk sigla 102.000 spettatori (1.9%) e, dopo il tg, Il Segreto totalizza 158.000 spettatori (1.6%) e La Signora del West 363.000 spettatori (2.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 264.000 spettatori con il 4.9% nella prima parte e 381.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Quasi 3 milioni per il secondo tempo di Olanda-Ecuador.

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.664.000 spettatori con il 20.4%, mentre Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.607.000 spettatori con il 15% (presentazione a 1.631.000 e il 12.9%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.837.000 spettatori con il 20.2% e, dopo il Tg1 a 1.579.000 spettatori e il 16.7%, La Vita in Diretta, dalle 17:19 alle 19:16, realizza un ascolto di 2.270.000 spettatori con il 19% (presentazione a 1.735.000 e il 16.8%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.727.000 spettatori (20.9%) e Terra Amara 2.451.000 spettatori (19.8%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.571.000 spettatori pari al 24.2% (Finale a 1.904.000 e il 20.9%), Amici 1.726.000 spettatori pari al 19.1% e Grande Fratello Vip 1.655.000 spettatori pari al 17.7%.

A seguire Un Altro Domani sigla 1.355.000 spettatori (13.4%), mentre Pomeriggio Cinque incolla davanti al video 1.384.000 spettatori (12.7%) nella presentazione, 1.820.000 spettatori (14.5%) nella parte più corposa e 1.932.000 spettatori (13.5%) ne I Saluti.

Su Rai2 la partita dei Mondiali di calcio Qatar-Senegal, dalle 14 alle 15:59, interessa 1.771.000 spettatori pari al 15.7% (primo tempo a 1.829.000 e il 14.7%, secondo tempo a 1.712.000 e il 17%), mentre Olanda-Ecuador, dalle 17 alle 18:56, è vista da 2.477.000 spettatori pari al 19.9% (primo tempo a 1.990.000 e il 18.6%, secondo tempo a 2.944.000 e il 20.8%); tre i due match, il Tg2 sigla 840.000 spettatori pari al 9.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 465.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 454.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio e 398.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio.

A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 286.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 381.000 spettatori (4%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 309.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.975.000 spettatori (15.5%); Aspettando… Geo arriva a 883.000 spettatori (9%) e Geo a 1.239.000 spettatori (9.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 665.000 spettatori con il 5.6%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 269.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Tagadà è scelto da 320.000 spettatori pari al 3.2% (presentazione a 283.000 e il 2.3%, #Focus a 245.000 e il 2.6%), mentre La7 Doc – Storie di un regno totalizza 162.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 Natale a sorpresa è visto da 307.000 spettatori (3.3%).

Seconda Serata

Il Costanzo Show saluta col 14.9%.

Su Rai1 Tv7 è seguito da 603.000 spettatori con il 5.2%. Su Canale5 l’ultima puntata del 2022 del Maurizio Costanzo Show è vista da 838.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 Ultima Traccia: Berlino segna 631.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Invasion ottiene 378.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Ossi di Seppia interessa 249.000 spettatori con l’1.9%. Su Rete4 la prima parte di Maradonapoli è la scelta di 195.000 spettatori (5.3%). Su La7 TgLa7 informa 221.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 126.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Accordi & Disaccordi interessa 390.000 spettatori (3.8%). Su RealTime Il Castello delle Cerimonie totalizza 450.000 spettatori (3.3%).

Telegiornali

TG1? Ore 13:30 3.306.000 (25.5%)?Ore 20:00 3.308.000 (19.1%) – In onda alle 19:20 per lasciare spazio ai Mondiali.?

TG2? Ore 13:00 2.032.000 (16.6%)?Ore 20:30 1.379.000 (6.6%)?

TG3? Ore 14:25 1.293.000 (10.6%)?Ore 19:00 2.216.000 (13.6%)?

TG5? Ore 13:00 2.888.000 (23.9%)?Ore 20:00 4.306.000 (21.5%)?

STUDIO APERTO? Ore 12:25 858.000 (8.6%)?Ore 18:30 467.000 (3.2%)

?TG4? Ore 11:55 301.000 (4%)?Ore 18:55 771.000 (4.6%)?

TGLA7 ?Ore 13:30 543.000 (4.2%)?Ore 20:00 1.251.000 (6.3%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 16.42 16.53 17.36 17.96 17.72 20.1 20.27 5.29?

RAI 2 9.21 2.23 8.34 14.94 15.26 10.95 5.22 4.44?

RAI 3 6.97 9.44 5.46 7.91 6.49 10.8 5.89 3.39

?RAI SPEC 6 7.04 7.98 4.76 5.54 6.36 5.25 6.28?

RAI 38.59 35.24 39.15 45.58 45.01 48.22 36.63 19.4?

CANALE 5 17.83 21.65 20.43 20.87 18.83 18.51 16.42 13.99?

ITALIA 1 3.92 2.17 2.61 4.58 3.25 3.1 4.9 4.91

?RETE 4 5.45 1.7 2.15 3.68 3.77 3.71 7.01 11.91

?MED SPEC 11.12 13.23 11.42 8.19 9.06 8.62 10.48 16.64?

MEDIASET 38.32 38.74 36.6 37.32 34.91 33.93 38.81 47.45

?LA7+LA7D 5.08 4.1 5.6 3.71 2.77 3.09 6.26 9.75?

SATELLITE 12.29 13.49 12.66 9.02 13.59 10.5 11.5 15.67?

TERRESTRI 5.71 8.42 5.98 4.37 3.73 4.27 6.8 7.74?

LTRE RETI 18 21.91 18.64 13.39 17.32 14.77 18.3 23.41